17 ноября 2024, 04:55

В КСИР рассказали, почему США обязаны выплатить Ирану триллион долларов

Unsplash
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США должны выплатить Ирану примерно один триллион долларов за ограничения, которые тормозили развитие этой страны в течение 25 лет. Об этом заявил замглавы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана по правовым вопросам Сахраб-Али Шамхани, его процитировало агентство ISNA.

«США должны компенсировать Ирану один триллион долларов за то, что на протяжении 25 лет из-за санкций не позволяли исламской республике развиваться», - заявил эксперт.

Ранее политолог, политтехнолог Илья Гамбашидзе заявил, что американская сторона практически потеряла свое влияние на Ближнем востоке. США рассматривают Израиль как свой форпост и плацдарм. Так американское правительство перенаправляет силы мусульманского мира с себя на «израильскую агрессию».

Однако Белый дом просчитался, потому что возможности Ирана в разы превосходят израильские. В противостоянии с ним США уже истощили свои ресурсы.

США Израиль Доллары США Санкции Иран Ближний Восток
17 ноября 2024, 04:14
Главы США и Китая договорились сохранить человеческий контроль в сфере ядерного оружия
Global Look Press
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Действующий президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита АТЭС договорились о необходимости сохранить человеческий контроль над решением по использованию ядерного оружия. Об этом журналистам заявил помощник американского главы по национальной безопасности Джейк Салливан, его процитировало РИА «Новости».

«Сегодня два лидера сделали важный шаг вперед в отношении безопасности и риска ИИ, они согласились о необходимости сохранения человеческого контроля над решением о применении ядерного оружия», - заявил Салливан.

Байден и Си Цзиньпин провели встречу в Лиме на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Во время диалога председатель КНР выразил готовность работать с новой администрацией США.

Саммиты Ядерное оружие США Искусственный интеллект Оружие Китай Си Цзиньпин Джо Байден
17 ноября 2024, 03:31
Новым министром энергетики США может стать нефтепромышленник Крис Райт
РИА «Новости»
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Избранный президент США Дональд Трамп предложил на пост министра энергетики Криса Райта. Заявление Трампа привело РИА «Новости».

«Я рад объявить, что Крис Райт присоединится к моей администрации в качестве министра энергетики США и члена недавно сформированного национального совета по энергетике», - заявил Трамп.

Будущий американский лидер выразил надежду, что новая команда поспособствует снижению инфляции и победе США в гонке вооружений в области ИИ. Райт ранее работал в индустрии сланцевой нефти и газа. В СМИ пишут, что Райт отрицает наличие климатического кризиса.

Ранее Трамп сообщил, что министром здравоохранения станет Роберт Кеннеди-младший. Будущий лидер заявил, что благодаря этому назначению удастся побороть эпидемии и хронические заболевания в Штатах.

США Дональд Трамп
17 ноября 2024, 03:09
Китай выразил готовность работать с новой администрацией США
РИА «Новости»
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Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом выразил готовность работать с новой администрацией избранного главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Китай готов работать с новой администрацией США для поддержания коммуникации, расширения сотрудничества и урегулирования разногласий, чтобы стремиться к устойчивому переходу китайско-американских отношений на благо двух народов», - заявил председатель КНР.

Встреча двух лидеров прошла в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Лиме, Перу.

Трамп хочет разорвать союз России, Китая, Ирана и КНДР, считают американские эксперты, которых цитируют СМИ. Дипломаты называют эту группу стран «осью агрессоров». Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что слухи о якобы недовольстве Китая близким сотрудничеством России и Северной Кореи, направлены на разобщение РФ и КНР.

Саммиты США Белый дом в США Дональд Трамп Китай Си Цзиньпин Джо Байден
16 ноября 2024, 20:36
Социолога Шугалея и еще трех человек освободили в Чаде и отправили в Москву
Global Look Press
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Четырех человек, удерживаемых в Республике Чад, освободили и отправили в Москву. Среди них социолог Максим Шугалей, еще два россиянина и белорус. Об этом РИА «Новости» сообщили коллеги Шугалея.

«Трое россиян и гражданин Белоруссии, которых задержали и удерживали в Чаде, были освобождены и сегодня вечером прибыли в Москву», - отметил собеседник агентства.

Граждан России и Белоруссии удерживали в аэропорту Чада с 19 сентября без объяснения причин. В конце сентября президент Чада Махамат Идрис Деби решил освободить задержанных россиян. Он пообещал передать российским властям четырех человек. В Чаде удерживали россиян Шугалея, Суэйфана и Царева, а также гражданина Белоруссии Денисевича.

Белоруссия Москва

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