21 декабря 2024, 20:15

В Кремле рассказали о будущих отношениях России и США

РИА «Новости»
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Российско-американские отношения будет зависеть от действий США в будущем. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

«Все будет зависеть от того, какие будут дальше заявления, как будет проявляться отношение к России», - сказал он.

В беседе с журналистами Песков отметил, что ракеты, которыми сейчас стреляют по территориям России, наводят американские специалисты.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину нужно начать действовать, чтобы урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем.

При этом американская сторона не делала заявлений о желании провести переговоры. На расширенной пресс-конференции Путин сообщил о готовности встретиться с Трампом в любое время.

США Кремль Дмитрий Песков Россия
21 декабря 2024, 17:54
Американские военные не справились с беспилотниками над своими базами в Британии
U.S. Department of Defense
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Американские военные, несущие службу на базах в Великобритании, не смогли сбить беспилотники, неожиданно появившиеся над их головами. Об этом сообщила газета The Times.

По данным военных, дроны были так хорошо оснащены, что их не удалось не только сбить, но даже просто опознать.

Американцы допустили, что это были беспилотники какого-то из враждебных государств. При этом они отвергли версию о любительском запуске - дроны, по их мнению, двигались слишком скоординированно.

Ранее неопознанные беспилотники засекли на северо-востоке США. Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас заявил, что в них не заметили иностранного следа.

Говоря на брифинге об этом происшествии, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер процитировал Оби-Вана Кеноби из «Звездных войн».

США Великобритания Пентагон Беспилотники Военные
21 декабря 2024, 13:46
«Все еще жив!» Король Великобритании ответил на вопрос о состоянии
Global Look Press
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Проходящий лечение от рака король Великобритании Карл III пошутил насчет своего здоровья. Слова монарха привел телеканал Sky News.

Во время посещения лондонского района Уолтемстоу короля спросили о его самочувствии.

«Я все еще жив!» - ответил Карл III и рассмеялся.

Журналисты отметили, что лечение Карла III двигается «в положительную сторону» и еще продолжится в 2025 году. Сам король не намерен сокращать число зарубежных визитов, несмотря на заболевание.

Рано стало известно, что король Великобритании Карл III якобы отчаялся в борьбе с раком и уже занялся предсмертными приготовлениями. По данным СМИ, он решил навести порядок в доме Виндзоров и начать со своего младшего брата. Теперь Принц Эндрю лишится королевского содержания, которое обходится казне примерно в 1,29 миллиона долларов и еще семизначную цифру на услуги охраны.

Великобритания Карл III
21 декабря 2024, 04:00
Два человека погибли после теракта в Магдебурге
РИА «Новости»
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Два человека погибли в результате теракта на рождественской ярмарке в немецком городе Магдебурге. Об этом сообщила телерадиокомпания MDR со ссылкой на премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнера Хазелоффа.

По словам премьера, после теракта погибли как минимум два человека.

«В результате теракта на Рождественской ярмарке в Магдебурге погибли взрослый и младенец», - уточнил он.

Премьер также отметил, что предполагаемым преступником является врач из Саудовской Аравии. Последний врезался в толпу людей на рождественской ярмарке на арендованном автомобиле. Хазелофф уточнил, что в Германии тот находился с 2006 года.

В местной полиции заявили, что моти преступления пока неизвестен. Они пока окончательно не смогли классифицировать произошедшее.

Ранее российское посольство в Германии открыло горячую линию после теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге, чтобы выяснить, есть ли пострадавших граждане России.

Германия Смертность Терроризм Саудовская Аравия
21 декабря 2024, 01:13
Жена Башара Асада начала лечение от рака в Москве еще до его побега
РИА «Новости»
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Асма Асад, супруга свергнутого президента Сирии Башара Асада, начала лечение от рецидива рака в Москве за несколько недель до его побега из страны. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Супруги встретились после прибытия Асада в российскую столицу. В Москве также находится их дочь Зейн и родители Асмы.

Этой весной супруге Асада диагностировали острый миелоидный лейкоз. При этом еще раньше, пять лет назад ей удалили опухоль, возникшую из-за рака груди.

Издание также отметило, что старший сын бывшего сирийского лидера Хафез защитил кандидатскую диссертацию в МГУ, а его дочь Зейн ранее училась в Сорбоннском университете в Абу-Даби.

Ранее президент России Владимир Путин в прямой линии признался, что пока не встречался с переехавшей в Москву семьей Асада , но планирует это сделать в будущем.

Больницы Побеги Сирия Семья Россия Онкология Башар Асад

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