В Кремле прокомментировали планы ЕС расширить санкции на импорт СПГ
В России не носят «розовые очки», поскольку понимают, что санкционные «упражнения» Запада будут продолжаться. Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал планы ЕС расширить санкции на импорт сжиженного природного газа (СПГ). Его слова привело РИА «Новости».
«Запад, расширяя санкции в отношении России, не остановится ни перед чем. Стиснув зубы, он готов испытывать негативные последствия этого», - пояснил официальный представитель Кремля.
Россия проанализирует возможные последствия от расширения санкций и минимизирует риски, исходя из собственных интересов, добавил он.
Ранее в МИД Швеции заявили, что в 14-й пакет антироссийских санкций хотят включить запрет для стран Евросоюза закупать российский СПГ.