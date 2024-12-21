21 декабря 2024, 21:16

В Кремле пообещали ответить Абхазии на запрос об электроэнергии

РИА «Новости»
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Россия обязательно ответит Абхазии на просьбу о гуманитарной поставке электроэнергии. Об этом РИА «Новости» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Когда попросит, будет [ответ], конечно. Абхазия - родная нам страна. Мы признаем их как государство. Это наши соседи», - сказал он.

Песков также пожелал Абхазии стабильности, процветания и счастья в сотрудничестве с Россией.

До этого исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба рассказал, что власти страны попросили Москву бесплатно поставить 327 миллионов киловатт-часов электроэнергии, направив заявки в российское Минэнерго. В Абхазии ежегодно отмечается нехватка электрической энергии в период с ноября по апрель из-за высокого потребления.

Кремль Электричество Дмитрий Песков Абхазия Россия
21 декабря 2024, 20:59
Врезавшемуся в толпу на ярмарке в Магдебурге подготовили обвинение
Global Look Press
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Задержанному за наезд на толпу на рождественской ярмарке Магдебурга водителю предъявили обвинение в убийстве пяти человек и покушении на жизни 205 пострадавших. Как сообщил телеканал MDR, с таким заявлением выступил прокурор города Хорст-Вальтер Нопенс.

В беседе с журналистами он подчеркнул, что мужчина все еще находится на допросе, поэтому говорить о мотивах совершенного им преступления пока рано.

Представитель полицейского управления города Том-Оливер Лангханс заявил, что задержанный уже попадал в поле зрения правоохранителей в прошлом году по подозрению в подготовке к преступлению. Но тогда эти сообщения не подтвердились.

По данным газеты Die Welt , за рулем въехавшего в толпу автомобиля находился 50-летний врач Талеб аль-Абдул Мохсен. Он переехал в Германию в 2006 году и спустя 10 лет жизни попросил политическое убежище как критик ислама.

Авария с пятью погибшими и огромным количеством пострадавших произошла в Магдебурге в минувшую пятницу, 20 декабря. Представитель правительства земли Саксония-Анхальт Маттиас Шуппе заявил, что власти трактуют наезд в толпу как теракт.

Задержанному за наезд на толпу на рождественской ярмарке Магдебурга водителю предъявили обвинение в убийстве пяти человек и покушении на жизни 205 пострадавших. Как сообщил телеканал MDR , с таким заявлением выступил прокурор города Хорст-Вальтер Нопенс.

Германия Уголовное дело ДТП Аресты Ярмарки
21 декабря 2024, 20:15
В Кремле рассказали о будущих отношениях России и США
РИА «Новости»
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Российско-американские отношения будет зависеть от действий США в будущем. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

«Все будет зависеть от того, какие будут дальше заявления, как будет проявляться отношение к России», - сказал он.

В беседе с журналистами Песков отметил, что ракеты, которыми сейчас стреляют по территориям России, наводят американские специалисты.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину нужно начать действовать, чтобы урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем.

При этом американская сторона не делала заявлений о желании провести переговоры. На расширенной пресс-конференции Путин сообщил о готовности встретиться с Трампом в любое время.

США Кремль Дмитрий Песков Россия
21 декабря 2024, 17:54
Американские военные не справились с беспилотниками над своими базами в Британии
U.S. Department of Defense
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Американские военные, несущие службу на базах в Великобритании, не смогли сбить беспилотники, неожиданно появившиеся над их головами. Об этом сообщила газета The Times.

По данным военных, дроны были так хорошо оснащены, что их не удалось не только сбить, но даже просто опознать.

Американцы допустили, что это были беспилотники какого-то из враждебных государств. При этом они отвергли версию о любительском запуске - дроны, по их мнению, двигались слишком скоординированно.

Ранее неопознанные беспилотники засекли на северо-востоке США. Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас заявил, что в них не заметили иностранного следа.

Говоря на брифинге об этом происшествии, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер процитировал Оби-Вана Кеноби из «Звездных войн».

США Великобритания Пентагон Беспилотники Военные
21 декабря 2024, 13:46
«Все еще жив!» Король Великобритании ответил на вопрос о состоянии
Global Look Press
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Проходящий лечение от рака король Великобритании Карл III пошутил насчет своего здоровья. Слова монарха привел телеканал Sky News.

Во время посещения лондонского района Уолтемстоу короля спросили о его самочувствии.

«Я все еще жив!» - ответил Карл III и рассмеялся.

Журналисты отметили, что лечение Карла III двигается «в положительную сторону» и еще продолжится в 2025 году. Сам король не намерен сокращать число зарубежных визитов, несмотря на заболевание.

Рано стало известно, что король Великобритании Карл III якобы отчаялся в борьбе с раком и уже занялся предсмертными приготовлениями. По данным СМИ, он решил навести порядок в доме Виндзоров и начать со своего младшего брата. Теперь Принц Эндрю лишится королевского содержания, которое обходится казне примерно в 1,29 миллиона долларов и еще семизначную цифру на услуги охраны.

Великобритания Карл III

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