В Кремле подтвердили беседу Путина и Трампа. О чем говорили президенты
Российский президент Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
По словам Пескова, беседа Путина и Трампа длилась почти полтора часа. Одной из основных тем стала ситуация на Украине. Российский лидер выступил за устранение первопричин этого конфликта.
«Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами», - сказал пресс-секретарь Владимира Путина.