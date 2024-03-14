14 марта 2024, 13:21

В Кремле ответили на планы США восстановить влияние в Арктике

РИА «Новости»
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Арктический регион остается территорией напряженной конкуренции, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Для России он, по его словам, является стратегическим в экономическом плане, сообщило агентство «Прайм».

«Мы, будучи арктической страной, собственно крупнейшей арктической страной на земном шаре, конечно, рассматриваем это как регион стратегически важный для нас», - указал пресс-секретарь главы государства.

В первую очередь, продолжил Песков, речь идет об экономической эксплуатации Арктики с соблюдением всех норм и правил природоохранной деятельности.

Говоря о планах США восстановить свое военное положение в Арктике, он отметил, что этот вызов не новый с учетом высокой и напряженной конкуренции в этом регионе.

Об арктических намерениях Соединенных Штатов ранее сообщило издание Business Insider. По его информации, страна начала готовить армию к доминированию в Арктике, чтобы бросить вызов России и Китаю.

США Россия Арктика
14 марта 2024, 11:59
Памфилова указала на нарушения избирательных прав россиян на Западе
РИА «Новости»
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Западные страны в беспрецедентных масштабах нарушают избирательные права россиян. Об этом на брифинге в четверг заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Все это проходит в условиях циничного и беспрецедентного нарушения прав рядовых российских граждан на Западе. Ладно под санкциями мы, государственные деятели и высокопоставленные политики. А граждане тут при чем?» - задалась она вопросом.

Памфилова отметила, что недружественные страны намерены осуществить провокации в ходе предстоящих президентских выборов в России.

Выборы президента в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют Владимир Путин, Владислав Даванков, Николай Харитонов и Леонид Слуцкий.

Ранее Памфилова отметила, что выборы президента России пройдут в тяжелой международной обстановке. По ее словам, на сайт ЦИК после начала президентской кампании провели свыше 12 миллионов хакерских атак.

Элла Памфилова Россия Запад Выборы
14 марта 2024, 11:50
Железный занавес между Россией и Прибалтикой пообещали создать в Латвии
Global Look Press
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Страны Прибалтики и Россию в будущем разделит железный занавес. Об этом на публичном мероприятии в Вашингтоне заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня, ее слова привело РИА «Новости».

«В будущем, как мы понимаем, между Россией с Белоруссией и странами Прибалтики появится железный занавес», - сказала она.

Силиня при этом отметила, что ее страна пока не смогла обеспечить собственную энергетическую независимость от поставок газа и нефти из России.

В конце февраля сейм Латвии запретил ввоз сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии. Однако ограничения не распространяются на продукцию, которая следует через территорию страны транзитом.

В начале января стало известно, что более тысяче российских граждан грозит депортация из Латвии. Речь шла о людях, которые не подали заявление на получение вида на жительство в стране согласно требованиям закона об иммиграции.

Латвия Россия
14 марта 2024, 10:35
Умер занявший последнее место на Евровидении певец Джо Кутахар
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На 84-м году жизни скончался известный мальтийский певец Джо Кутахар, который участвовал в конкурсе Евровидение. Об этом сообщило издание Times of Malta.

О смерти артиста стало известно от его брата Фрэнка. Причины ухода исполнителя из жизни не называются.

Джо Кутахар принимали участие в Евровидении в 1972 году в Эдинбурге. Выиграв отбор, Кутахар представил Мальту на международном конкурсе в дуэте под названием Helen and Joseph. Участники заняли последнее место, получив минимальное количество баллов от большинства членов жюри.

Несмотря на это, карьера Кутахара была длительной и разнообразной. Родившийся в 1941 году певец отметился как артист кабаре в Великобритании в 1960-е годы и участник мальтийской рок-оперы Ġensna.

Евровидение Музыка Шоу-бизнес
14 марта 2024, 10:00
В СБ ООН в закрытом режиме поднимут тему расследования ЧП с «Северными потоками»
РИА «Новости»
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Тему необходимости проведения международного расследования терактов на «Северных потоках» вновь поднимут на заседании Совета Безопасности ООН в четверг, 14 марта. Об этом в своем Telegram сообщил первый зампостпреда России при международной организации Дмитрий Полянский.

Дипломат отметил, что после того, как национальные расследования по поводу ЧП с российскими магистральными газопроводами прекратили Дания и Швеция, стало очевидно, что они пытались просто тянуть время.

Все это, подчеркнул Полянский, делалось ради того, чтобы вывести из-под удара главного и очевидного подозреваемого в этом теракте.

«Просто дальше тянуть резину в Стокгольме и Копенгагене, видимо, уже не могли. В Берлине пока еще тужатся, но картины это не меняет», - указал он.

Зампостпреда добавил, что обсуждение вопроса будет закрытым. Затем пройдет общение с журналистами.

Газопровод Северный поток — 2 ООН Северный поток

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