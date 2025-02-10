В Кремле отказались подтверждать или опровергать телефонный разговор Путина и Трампа

«Я вчера сделал заявление на этот счет, и ничего другого я вам сказать не могу. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», - подчеркнул Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью The New York Post заявил, что поговорил с Владимиром Путиным по телефону на тему прекращения украинского конфликта. Американский лидер не стал раскрывать длительность беседы, однако заверил, что есть конкретный план по решению кризиса.

Трамп также добавил, что его впечатлило небезразличие Путина к гибели людей на поле боя. Глава России хочет, чтобы смерти прекратились, сказал президент Соединенных Штатов.