29 января 2025, 13:08

В Кремле отказались комментировать просьбу Сирии о выдаче Асада

РИА «Новости»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о требованиях сирийских властей о компенсациях и выдаче бывшего президента Башара Асада. Об этом он сообщило РИА «Новости».

«Нет, я это оставляю без комментариев без каких-то либо», - сказал официальный представитель Кремля. Он подчеркнул, что диалог с властями Сирии продолжится.

Ранее сирийское агентство Sana заявила, что во время первого визита российской делегации после смены правительства в стране представители Дамаска попросили у России компенсацию «для восстановления доверия» и выдачу бывшего сирийского лидера Башара Асада.

До этого новые сирийские власти аннулировали инвестиционное соглашение с российской компанией об управление портом Тартус в Средиземном море. По мнению правительства, это пойдет стране на пользу, так как рабочие вернутся под местное управление и доходы от управления портом будут поступать в бюджет Сирии.

Дмитрий Песков Сирия Россия Башар Асад
29 января 2025, 16:59
Моряки сухогруза Baltic Summer обвинили испанских спецназовцев в краже бюста Сталина
Global Look Press
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Проводившие обыск на судне Baltic Summer испанские спецназовцы после ухода прихватили принадлежащие русскому экипажу сигареты, более 1000 долларов и бюст Сталина. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Направлявшийся в Санкт-Петербург контейнеровоз испанские спецслужбы при поддержке ФБР задержали 21 января в рамках проведения операции по борьбе с наркотрафиком из Латинской Америки.

В этот момент судно находилось в нейтральных водах, откуда его принудительно направили в испанский порт Виго. По данным Mash, силовики во время буксировки контейнеровоза угрожали морякам оружием и заставляли их готовить еду.

По прибытии в гавань допрос сотрудники ФБР устроили экипажу жесткий допрос. Пока он шел, весь груз осмотрели испанские криминалисты, но ничего запрещенного не нашли ни в одном контейнере.

Ранее помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что страны Запада пошли на крайние меры, чтобы ограничить деятельность российских судов в Мировом океане. Он подчеркнул, что речь идет, как об информационных провокациях, так и диверсиях, которые граничат с терроризмом.

Кражи Латинская Америка
29 января 2025, 15:19
Эстония предложила ввести налог за проход по Балтийскому морю
Global Look Press
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Власти Эстонии допустили возможность введения налога за использование Балтийского моря. Об этом в интервью агентству Reuters заявил министр обороны Ханно Певкур.

«Когда вы едете в аэропорт, у вас есть плата за посадку, аэропортовый сбор, включенный в стоимость билета. <…> Возможно, в один прекрасный момент мы увидим, что при прохождении через Датские проливы компаниям придется платить, потому что это, по сути, страховка от повреждения кабелей», - сказал он.

Министр добавил, что власти рассматривают и другие меры по защите кабелей. В их числе - патрулирование страны, установка датчиков обнаружения якорей и возведение оболочек или стен вокруг кабелей.

Накануне Дания разрешили оператору «Северного потока - 2» провести консервацию поврежденного газопровода в Балтийском море. Работы на объекте будет проводить компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода. Законсервировать «Северный поток - 2» планируют за две-три недели.

Налоги Эстония Балтийское море
29 января 2025, 14:39
США уличили в связи с лабораторией в Конго, где возник риск утечки вирусов
Global Look Press
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Роспотребнадзор заявил, что контролирует ситуацию с лабораторией в Конго, из-за которой, по версии Международного Комитета Красного Креста (МККК), может происходить утечка вирусов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Роспотребнадзора, лабораторию в городе Гома, расположенную на границе с Руандой и в которой возник риск утечек опасных вирусов, финансируют американское Агентство США по международному развитию и французский Фонд Мерье.

«Данное обстоятельство в очередной раз подтверждает безответственный подход стран Запада при работе с опасными инфекциями на территории третьих стран, когда биологические объекты создаются без надлежащей инфраструктуры и бесконтрольно накапливают образцы возбудителей опасных болезней», - сказали в ведомстве.

В пресс-службе также напомнили, что большая часть известных случаев утечки опасных патогенов из лабораторий в XXI веке произошла в США.

Роспотребнадзор заявил, что держит ситуацию на контроле и содействует странам Африки в решении проблемы.

«Для повышения лабораторного потенциала африканских стран в Бурунди, Уганду и Республику Конго доставлены мобильные лаборатории Роспотребнадзора, которые могут быть задействованы для раннего выявления инфекционных угроз в приграничных с ДРК территориях», - отметили в ведомстве.

Накануне региональный директор МККК в Африке Патрик Юсеф ранее предупредил о возможности утечки вирусов из лаборатории в Гоме. Из-за перебоев в подаче электроэнергии, возникших на фоне вооруженного конфликта в Конго, по его мнению, появился риск утечки Эболы и других штаммов.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая высказала мнение о том, что вспышки листериоза в США и Канаде могут быть связаны с деятельностью американских биолабораторий.

США Африка Роспотребнадзор Россия Вирусы
29 января 2025, 13:37
Итоги расследования крушения самолета AZAL обнародуют в ближайшее время
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Специализированные структуры Азербайджана готовятся вскоре обнародовать результаты расследования крушения самолета авиакомпании Azerbaijan airlines. Об этом ТАСС заявил помощник президента страны Хикмет Гаджиев.

«Считаем, что в ближайшее время вместе с государствами-партнерами мы предоставим общественности подробную информации по этому вопросу», - сказал он.

Ранее появилась расшифровка переговоров разбившегося самолета AZAL с диспетчерами. Из нее следует, что основные решения о полете пилоты принимали самостоятельно. Также подтвердилась информация о внешнем воздействии на борт.

Лайнер Embraer 190, следовавший из Баку в Грозный, разбился 25 декабря 2024 года вблизи Актау на территории Казахстана. На борту воздушного судна находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжить удалось только 29 людям.

Самолеты Азербайджан Крушение самолета в Актау

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