11 февраля 2025, 14:29

В Кремле оценили вероятность того, что Украина станет Россией

РИА «Новости»
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Значительная часть Украины хотела бы вернуться в состав России и уже сделала это фактически. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на заявление президента США Дональда Трампа, не исключившего, что Украина однажды может стать Россией.

«Значительная часть Украины хочет стать Россией, и то, что она уже стала Россией, - факт, случившийся на земле - четыре новых региона. Люди, несмотря на множество опасностей, голосовали на референдуме за вступление в Российскую Федерацию - это корреспондируется со словами Трампа», - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России добавил, что любое явление происходит с вероятностью 50 на 50 - или да, или нет.

Ранее Трамп допустил, что однажды Украина «может стать Россией». Президент США подчеркнул, что хотел бы получить с республики затраченные на нее средства в виде редкоземельных металлов.

Дмитрий Песков Дональд Трамп
11 февраля 2025, 13:48
Житель Техаса привязал 15-летнюю дочь к дереву и оставил ее там на сутки
Global Look Press
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Американца и его сожительницу приговорили к 35 и 30 годам колонии соответственно за издевательства над 15-летней девочкой. Об этом сообщило издание People.

«Отец из Техаса и его девушка проведут десятилетия в тюрьме за то, что прошлым летом привязали 15-летнюю дочь этого мужчины к дереву в Оклахоме. Джонни Джеймса и Кайлу Кларк приговорили к 35 и 30 годам лишения свободы соответственно за жестокое обращении с ребенком», - заявили журналисты.

По версии следствия, в июле прошлого года прохожая обнаружила дочь 41-летнего мужчины привязанной к дереву в городе Вера в штате Оклахома. На теле истощенного подростка были многочисленные шрамы. Прибывшие на место полицейские увидели ее сидящей на ковре. Пострадавшую девочку госпитализировали. Правоохранители выяснили, что ребенка привязали к дереву ремнями более суток назад.

Отец заявил, что бросил дочь на улице якобы из-за проблем с «мочеиспусканием и дефекацией в помещении». Следователи же решили, что таким образом подростка наказали за желание жить с родной мамой.

Сожительницу американца также отправили в колонию, поскольку она знала об издевательствах над девочкой, но не сообщала об этом в полицию.

Ранее в городе Макушино Курганской области двое парней жестоко избили на камеру полуголую девочку-подростка. Полицейские установили личности подозреваемых, задержали их и доставили в отдел.

Суд Дети Семья Женщины Приговоры Мужчины Полиция
11 февраля 2025, 10:30
Google переименовал Мексиканский залив в Американский
Global Look Press
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Американский залив появился на картах Google. В этом можно убедиться, открыв соответствующий сервис.

По состоянию на 10:00 11 февраля русскоязычные пользователи Google Maps могли увидеть надпись «Мексиканский залив (Американский залив)». По данным компании, в таком виде этот объект будут видеть во всем мире, кроме самих США и Мексики. Американцы будут видеть только новое название, мексиканцы - только старое.

Переименование залива стало одним из первых указов Дональда Трампа после возвращения на пост президента США.

Глава Белого дома заявлял, что руководство Мексики пришло в восторг от такой инициативы.Однако президент Клаудия Шейнбаум заявила, что страна будет называть залив по-прежнему Мексиканским.

Политолог-американист Малек Дудаков отмечал, что и другие страны не будут признавать его заливом Америки.

Мексика Google США Дональд Трамп
11 февраля 2025, 09:17
Трамп сообщил о разговоре с Си Цзиньпином после инаугурации
Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп заявил, что говорил с председателем КНР Си Цзиньпином после своей второй инаугурации. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.

«Да, я разговаривал с ним», - ответил американский лидер на соответствующий вопрос.

Трамп уточнил, что с китайским коллегой у него сложились «очень хорошие личные отношения».

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в начале февраля заявляла, что в ближайшие сутки Трамп планирует поговорить с Си Цзиньпином. При этом она не уточнила детали предстоящей беседы двух лидеров государств.

Также Трамп и Цзиньпин провели телефонный разговор до церемонии инаугурации избранного президента США в январе. По словам главы Белого дома, разговор «оказался очень хорошим как для США, так и для Китая».

В конце января Трамп захотел «как можно скорее» встретиться с Владимиром Путиным.

США Международные отношения Дональд Трамп Китай Си Цзиньпин
11 февраля 2025, 05:57
Японский премьер ужесточил риторику по вопросу Курил
РИА «Новости»
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Премьер-министр Японии Сигэру Исиба ужесточил риторику по статусу южных Курильских островов, причем впервые за последние семь лет. Об этом сообщило издание «Хоккайдо Симбун».

«Япония будет твердо придерживаться политики по решению вопроса о принадлежности четырех северных островов и заключении мирного договора», - сказал он.

Японский премьер заявил о планах закрепить за Токио острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. До этого в Японии были согласны на признание только двух из них.

Исиба также отметил, что кабмин стремится заключить мирный договор с Россией.

Такое заявление премьер страны сделал 7 февраля, когда в Японии отмечают так называемый День северных территорий.

До этого японский премьер извинился за высказывания чиновников о ядерной свалке на южных Курильских островах.

В конце 2024 года официальный представитель МИД России Мария Захарова дала жесткий ответ Токио по Курильским островам, отметив, что единственный способ улучшить отношения между странами - признать существующие границы.

Япония Россия Курильские острова

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