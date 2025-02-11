Таким образом он ответил на заявление президента США Дональда Трампа, не исключившего, что Украина однажды может стать Россией.

«Значительная часть Украины хочет стать Россией, и то, что она уже стала Россией, - факт, случившийся на земле - четыре новых региона. Люди, несмотря на множество опасностей, голосовали на референдуме за вступление в Российскую Федерацию - это корреспондируется со словами Трампа», - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России добавил, что любое явление происходит с вероятностью 50 на 50 - или да, или нет.

Ранее Трамп допустил, что однажды Украина «может стать Россией». Президент США подчеркнул, что хотел бы получить с республики затраченные на нее средства в виде редкоземельных металлов.