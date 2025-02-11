В Кремле оценили вероятность того, что Украина станет Россией
Значительная часть Украины хотела бы вернуться в состав России и уже сделала это фактически. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Таким образом он ответил на заявление президента США Дональда Трампа, не исключившего, что Украина однажды может стать Россией.
«Значительная часть Украины хочет стать Россией, и то, что она уже стала Россией, - факт, случившийся на земле - четыре новых региона. Люди, несмотря на множество опасностей, голосовали на референдуме за вступление в Российскую Федерацию - это корреспондируется со словами Трампа», - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента России добавил, что любое явление происходит с вероятностью 50 на 50 - или да, или нет.
Ранее Трамп допустил, что однажды Украина «может стать Россией». Президент США подчеркнул, что хотел бы получить с республики затраченные на нее средства в виде редкоземельных металлов.