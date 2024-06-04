04 июня 2024, 12:52

В Кремле назвали США вражеской для России страной

РИА «Новости»
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В современных реалиях Россия стала для США вражеской страной. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами отметил, что это обоюдно.

«Мы сейчас для них являемся вражеской страной, как и они для нас», - подчеркнул он.

Комментарий об отношениях двух стран Песков дал на фоне ситуации с бывшим разведчиком морской пехоты США и аналитиком Скоттом Риттером. На американской таможне у него изъяли паспорт, сорвав поездку отставного офицера на Петербургский международный экономический форум. Риттер уверял, что в этом замешан Госдеп.

В американском ведомстве открестились от скандала с поездкой аналитика на ПМЭФ-2024 и заявили, что не могут комментировать статус паспорта частного гражданина США.

США Кремль Дмитрий Песков Международные отношения Россия
04 июня 2024, 12:15
Турция увидела в БРИКС альтернативу Евросоюзу
РИА «Новости»
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Членство Турции в БРИКС обсудят на министерской встрече в Нижнем Новгороде. Глава МИД Хакан Фидан заявил, что республика заинтересована во вступлении в эту межправительственную организацию, сообщила газета South China Morning Post.

«Конечно, мы хотели бы стать членом БРИКС. Так что посмотрим, как пойдет в этом году», - сказал он во время визита в Китай.

Фидан заявил, что БРИКС станет «хорошей альтернативой» Евросоюзу и позволит расширить экономические перспективы. Он подтвердил, что, несмотря на таможенный союз с европейцами, Турция изучит новые возможности сотрудничества с партнерами на других площадках. По информации издания, членство республики обсудят на министерской встрече БРИКС в Нижнем Новгороде.

Турция заявила о планах вступить в БРИКС шесть лет назад на саммите в ЮАР. Политолог Юрий Светов предупредил, что расширение организации займет много времени.

Турция Международные отношения БРИКС
04 июня 2024, 11:26
Группа неизвестных жестко избила в Швейцарии чеченскую боксершу
Global Look Press
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Группа из пяти мужчин набросилась в Швейцарии на чеченскую боксершу Аминат Эльбукаеву. В связи с нападением девушка записала обращение и опубликовала его в Instagram*.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

На ролике видно, что у спортсменки окровавленное лицо. Она объяснила, что ее избила «группа трусов», и предупредила нападавших о последствиях поступка. Боксерша также на чеченском языке обратилась к матерям нападавших.

«Когда будут сажать сыновей, не кричите везде, что их без вины осуждают. Это я матерям говорю. Надо знать, что ваши дети делают», - заявила она.

Позже спортсменка сообщила, что нападавших на нее мужчин задержали при попытке выехать из Швейцарии.

Ранее в немецком городе Мангейм злоумышленник набросился с ножом на консервативного политика Михаэля Штюрценбергера. Нападавший попытался зарезать его перед митингом.

Чечня Видео Бокс Instagram Швейцария
04 июня 2024, 11:22
Законопроект о санкциях против МУС одобрили в США
Global Look Press
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Процедурный комитет американского конгресса одобрил законопроект о санкциях против Международного уголовного суда (МУС) после выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и членов правительства страны. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

Теперь документ рассмотрят в палате представителей и сенате. Законопроект предполагает блокировку активов в США, сделок с недвижимостью в отношении сотрудников МУС, а также запрет на выдачу виз.

Предположительно, эти меры введут в случае попыток суда способствовать судебному преследованию лиц, которые находятся под защитой США и союзников.

Прокурор МУС Ахмад Хан 20 мая запросил ордер на арест Нетаньяху , а также министра обороны Израиля Йоава Галанта. Суд считает их причастными к преступлениям против человечности в сектора Газа.

США Израиль Суд
04 июня 2024, 10:54
Сальвини предложил Макрону самому поехать на Украину
Global Look Press
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Вице-премьер, министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону лично поехать на Украину и принять участие в боевых действиях. Об этом он заявил на предвыборном мероприятии в Бари, слова политика привело РИА «Новости».

«Я скажу Макрону: надень каску, езжай на Украину и не морочь головы итальянцам», - сказал Сальвини.

Сальвини является главой партии «Лига». Руководство ЕС и НАТО в последнее время часто становится объектом его критики из-за наращивания военной поддержки киевского режима.

Макрон ранее отметил, что не исключает вероятной отправки военных на территорию Украины, если армия России прорвет линию фронта. Он подчеркивал, что с таким подходом якобы согласны «многие страны».

Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич призвал Макрона готовиться к победе России на Украине.

Италия Военные Эммануэль Макрон Россия Франция

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