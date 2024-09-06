Он назвал подобные обвинения чушью.

Накануне, выступая на Восточном экономическом форуме, Владимир Путин заявил , что Россия будет поддерживать кандидата от Демократической партии США Камалу Харрис. Он отметил ее заразительный смех. По его мнению, это означает, что у Харрис все хорошо.

Кроме того, Путин выразил надежду , что она откажется от санкционной политики, которую проводил ее оппонент, экс-президент США Дональд Трамп.

В августе посол Анатолий Антонов подчеркнул , что Россия будет работать с тем из американских президентов, которого выберет народ.