В Кремле назвали чушью очередные обвинения со стороны США
США не первый раз обвиняют Россию во вмешательстве в выборы, хотя она этого не делает. Об этом сообщил The Washington Post пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он назвал подобные обвинения чушью.
Накануне, выступая на Восточном экономическом форуме, Владимир Путин заявил , что Россия будет поддерживать кандидата от Демократической партии США Камалу Харрис. Он отметил ее заразительный смех. По его мнению, это означает, что у Харрис все хорошо.
Кроме того, Путин выразил надежду , что она откажется от санкционной политики, которую проводил ее оппонент, экс-президент США Дональд Трамп.
В августе посол Анатолий Антонов подчеркнул , что Россия будет работать с тем из американских президентов, которого выберет народ.