В Конгрессе призвали уволить Маска с поста в администрации Трампа

«Уволить Илона Маска. Использовать все имеющиеся в нашем распоряжении законодательные, судебные и общественные тактики давления, пока у нас не получится», - заявил он.

Ранее газета Washington Post назвала Илона Маска «теневым президентом» США. Это произошло после того, как он активно вмешался в обсуждение законопроекта о финансировании федерального правительства, что создало угрозу его временного закрытия. Телеканал NBC сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с президентом Трампом и его поведение начинают раздражать людей из окружения Трампа. Они считают, что Маск ведет себя как сопрезидент.

Ранее Маск обвинил бывшего американского президент Джо Байдена в тратах на нелегальных мигрантов вместо помощи американцам. В 2023-м страна потеряла 150,7 миллиардов долларов. Миграционный кризис стал одной из самых серьезных проблем в США. Трамп неоднократно высказывал намерение провести самую масштабную операцию по депортации нелегальных мигрантов в истории страны.