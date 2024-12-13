По словам дипломата, некоторые американские политики должны больше руководствоваться здравым смыслом, чтобы не быть посмешищем в глазах общества.

«Не знаю, заметили ли вы, что ложь и абсурдные теории американского политика вызвали насмешки китайских интернет-пользователей. Я уверена, что чеснок и не предполагал, что может представлять большую угрозу для США», - заявила Мао Нин.

Она подчеркнула, что все больше китайских товаров стали рассматривать как угрозу для национальной безопасности США. Вопрос заключается в том, смогут ли политики из Америки представить какие-нибудь доказательства своих утверждений.

Так Мао Нин прокомментировала действия американского сенатора Рика Скотта, который обратился в Минсельхоз страны с просьбой проверить безопасность выращенного в Китае чеснока.

Ранее официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что если Тайвань продолжит добиваться независимости с помощью США, то столкнется с горем. По его словам, статус острова как части Китая никто не изменит.