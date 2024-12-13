В КНР пошутили об угрозе китайского чеснока для США
Чеснок из Китая не мог представить, что станет угрозой для США. Об этом заявила представитель МИД КНР Мао Нин, передает РИА «Новости».
По словам дипломата, некоторые американские политики должны больше руководствоваться здравым смыслом, чтобы не быть посмешищем в глазах общества.
«Не знаю, заметили ли вы, что ложь и абсурдные теории американского политика вызвали насмешки китайских интернет-пользователей. Я уверена, что чеснок и не предполагал, что может представлять большую угрозу для США», - заявила Мао Нин.
Она подчеркнула, что все больше китайских товаров стали рассматривать как угрозу для национальной безопасности США. Вопрос заключается в том, смогут ли политики из Америки представить какие-нибудь доказательства своих утверждений.
Так Мао Нин прокомментировала действия американского сенатора Рика Скотта, который обратился в Минсельхоз страны с просьбой проверить безопасность выращенного в Китае чеснока.
Ранее официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что если Тайвань продолжит добиваться независимости с помощью США, то столкнется с горем. По его словам, статус острова как части Китая никто не изменит.