Издание отметило, что хваленое единство Запада начало разваливаться прямо на глазах. Китай уже не единственный крупный партнер России, а быстрая реструктуризация и подъем российской экономики - «потрясающее явление», хотя мало кто из западных политиков и обозревателей это признает.

Если экономики Кубы и Венесуэлы сокрушили санкции США, то с Россией это не сработало. МАФ уже дал прогноз по российскому ВВП, который составит в годовом выражении - 3,6%.

«Они (западные политики - прим. ред.) убеждали себя в том, что Россия - это колосс на глиняных ногах… На самом деле все произошло с точностью до наоборот», - сказано в материале.

США и Евросоюз обернули против РФ финансовый рынок, интернет и системы глобальной торговли, что стало сигналом для стран Глобального Юга, подтолкнуло их к тому, чтобы подстраховать свои интересы через участие в БРИКС.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов назвал жизненной необходимостью создание платежной системы БРИКС , так как наличие альтернативных инструментов дает право выбора.