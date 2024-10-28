28 октября 2024, 05:57

В Китае заявили о победе Путина над Западом

РИА «Новости»
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Прошедший в Казани саммит БРИКС продемонстрировал провал западных санкций и победу президента РФ Владимира Путина, сплотившего вокруг страны многочисленных сторонников справедливого миропорядка и новой финансовой системы. Об этом заявила китайская газета South China Morning Post.

Издание отметило, что хваленое единство Запада начало разваливаться прямо на глазах. Китай уже не единственный крупный партнер России, а быстрая реструктуризация и подъем российской экономики - «потрясающее явление», хотя мало кто из западных политиков и обозревателей это признает.

Если экономики Кубы и Венесуэлы сокрушили санкции США, то с Россией это не сработало. МАФ уже дал прогноз по российскому ВВП, который составит в годовом выражении - 3,6%.

«Они (западные политики - прим. ред.) убеждали себя в том, что Россия - это колосс на глиняных ногах… На самом деле все произошло с точностью до наоборот», - сказано в материале.

США и Евросоюз обернули против РФ финансовый рынок, интернет и системы глобальной торговли, что стало сигналом для стран Глобального Юга, подтолкнуло их к тому, чтобы подстраховать свои интересы через участие в БРИКС.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов назвал жизненной необходимостью создание платежной системы БРИКС , так как наличие альтернативных инструментов дает право выбора.

Санкции Россия Запад Владимир Путин Китай Экономика БРИКС Саммит БРИКС 2024
28 октября 2024, 05:02
Трамп отомстит Стармеру за лоббирование Харрис на президентских выборах
РИА «Новости»
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Республиканец Дональд Трамп не простит Лейбористской партии вмешательство в президентские выборы в интересах демократа Камалы Харрис. В случае победы он объявит премьер-министру Великобритании тотальную войну, сообщили источники газеты Daiily Mail.

«Не стоит недооценивать ущерб, который Стармер нанес отношениям с США - команда Трампа готова и ждет возможности развязать против него полномасштабную войну, поскольку его считают антиамериканцем и нытиком-либералом», - сказал представитель тори.

Избирательный штаб Трампа уже пожаловался в Комиссию по надзору за выборами США на предполагаемые незаконные пожертвования иностранцев в кампанию его соперницы. Скандал разразился после того, как стало известно о предложении руководителя операционного отдела лейбористов Софии Патель сотрудникам партии отправиться в США и поддержать избрание Харрис.

Трамп всего на 1% уступил Харрис по уровню поддержки потенциальными избирателями. Экономический прогнозист Мартин Армстронг на основе данных суперкомпьютера предсказал крушение госсистемы США , независимо от итогов выборов.

Великобритания Дональд Трамп НАТО Выборы президента США Камала Харрис Кир Стармер
28 октября 2024, 02:53
Палестина передала в МУС доказательства применения белого фосфора в Газе
РИА «Новости»
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Палестина передала в Международный уголовный суд (МУС) доказательства применения Израилем белого фосфора при обстреле сектора Газа. Об этом РИА «Новости» сообщил советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш.

Такое заявление он сделал на площадке XVI саммита БРИКС в Казани.

«Были предоставлены документированные доказательства и информация, подтверждающие действия Израиля и его причастность к нарушениям, военным преступлениям и геноциду в секторе Газа, включая применение запрещенного на международном уровне оружия, в том числе белого фосфора», - заявил аль-Хабаш.

Советник отметил, что «миллионы людей» стали свидетелями применения Израилем фосфорных боеприпасов.

Прошлой осенью десятки палестинцев пострадали от удушья после обстрела ЦАХАЛ. Применение израильскими военными боеприпасов с белым фосфором в секторе Газа и Ливане подтвердила и Международная правозащитная организация Amnesty International.

Израиль отвергает обвинения в совершении военных преступлений и отказывается сотрудничать с МУС. Этим летом суд отложил выдачу ордеров на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы Минобороны Йоава Галанта из-за британского вмешательства.

Израиль Преступления Конфликт Израиля и Палестины Химоружие Ближний Восток Палестина
28 октября 2024, 01:35
Трамп сократил отставание от Харрис по уровню поддержки избирателей
РИА «Новости»
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Рейтинг республиканца Дональда Трампа за месяц подскочил до 49%. Он сократил отставание от демократа Камалы Харрис в борьбе за пост президента США, сообщил CBS News.

Телеканал совместно с социологической компанией YouGov провел очередной опрос потенциальных избирателей. По его итогам, 49% американцев поддержали Трампа, а 50% - его соперницу Харрис. В начале октября голоса распределялись 48% и 51% соответственно.

В когнитивные способности Трампа управлять государством поверили 33% избирателей, Харрис - 47%. Отвечая на этот вопрос, женщины на 10% чаще мужчин выбирали кандидата Демпартии. Мужчины больше поддержали Трампа, чем его соперницу, при оценке лидерских качеств претендентов.

Харрис презентовала себя как новое поколение политиков. Она пообещала избирателям, что не станет продолжать курс нынешнего президента Джо Байдена, а привнесет что-то свое.

Рейтинги Дональд Трамп Выборы президента США Камала Харрис
27 октября 2024, 23:26
Орбан собрался с визитом в Грузию
РИА «Новости»
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ближайшие дни прилетит в Грузию. Об этом пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши сообщила агентству MTI.

«Премьер-министр Виктор Орбан 28–29 октября посетит Грузию с официальным визитом», - сказал она.

Отмечается, что Орбана пригласил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе. В состав венгерской делегации также войдут глава МИД Петер Сийярто, министр финансов Михай Варга и министр экономического развития Мартон Надь.

Хаваши добавила, что переговоры Орбана и Кобахидзе пройдут наедине, а затем уже в пленарном формате.

Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что грузинские власти не планируют восстанавливать дипломатические отношения с Россией.

По его словам, Грузия проводит свою внешнюю политику только в национальных интересах.

Грузия Венгрия Виктор Орбан

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