20 июня 2024, 09:06

В Китае сделали неожиданное заявление после визита Путина в КНДР

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Визит президента Владимира Путина в КНДР показал, что Россия и Северная Корея не одиноки и не боятся санкций. К такому выводу пришли авторы китайского государственного издания Global Times.

Один китайский военный эксперт заметил, что Россия развивает отношения с КНДР и подает сигнал США и их союзникам, что не боится затягивания конфликта, потому что страна не одинока.

А Северная Корея показывает, что санкционная стратегия Соединенных Штатов по изоляции безуспешна. КНДР не стоит бояться военных запугиваний, так как республика тоже не одинока, заметил источник издания.

Еще один собеседник Global Times - научный сотрудник центра исследования России Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн. Он подчеркнул, что сотрудничество РФ и Северной Кореи может сосредоточиться на военной сфере и даже космической промышленности. По его словам, обе страны попытаются сконцентрировать внимание и на экономическом развитии.

Российский лидер посетил Пхеньян накануне. Там Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном , они подписали документ о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран.

США Северная Корея Военные Россия КНДР Китай
20 июня 2024, 08:43
Путин встретится с выпускниками советских и российских вузов в Ханое
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент России Владимир Путин прибыл во Вьетнам. В Ханое он встретится со всей четверкой руководителей страны и выпускниками советских и российских вузов, сообщило РИА «Новости».

Глава государства прилетел во Вьетнам вечером 19 июня сразу после визита в Северную Корею. Он поприветствовал всех встретивших его представителей страны и направился в свой лимузин Aurus.

В четверг, 20 июня, Путин проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама. В Ханое он встретился с генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом страны То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем национального собрания Чан Тхань Маном.

Утром 20 июня российский лидер прибыл в президентский дворец в Ханое. На месте главу государства встретил его вьетнамский коллега То Лам.

Вузы Россия Переговоры Владимир Путин Вьетнам
20 июня 2024, 08:35
Путин прибыл к президентскому дворцу в Ханое
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Владимир Путин прибыл в президентский дворец в Ханое. Там его встретил лидер страны То Лам, сообщило РИА «Новости».

С государственным визитом во Вьетнам президент России прибыл накануне вечером после посещения Северной Кореи.

На площади перед главным входом дворца состоится церемония официальной встречи, затем стороны проведут двусторонние переговоры. Помимо этого, пройдет церемония обмена подписанными документами, а также президенты сделают заявления для журналистов.

Президентский дворец в Ханое - официальная резиденция главы Вьетнама. До обретения Вьетнамом независимости дворец был резиденцией генерал-губернатора Индокитая.

На ее территории расположен небольшой двухэтажный деревянный дом, в котором в 1958–1969 годах проживал Хо Ши Мин.

Владимир Путин Вьетнам
20 июня 2024, 07:27
Стало известно, что Ким Чен Ын подарил Путину
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Лидер КНДР Ким Чен Ын вручил президенту России Владимиру Путину двух охотничьих собак редкой породы пхунсан. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Ким Чен Ын в саду резиденции для почетных гостей Кымсусан подарил президенту Путину пару собак породы пхунсан - национальной породы собак нашей страны», - указали авторы материала.

Пхунсан считается крайне редкой для КНДР породой собак. Путин же вручил сразу несколько подарков Ким Чен Ыну. Российский лидер передал лидеру Северной Кореи еще один Aurus , адмиральский кортик и чайный сервиз. Спустя время Путин и Ким Чен Ын прокатились на российском автомобиле, причем президент самостоятельно сел за руль.

Путин приехал в Пхеньян впервые с 2000 года. Он провел переговоры с лидером республики. Во время встречи Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Глава государства заявил, что новый документ является промывным.

Ким Чен Ын Собаки Россия КНДР Владимир Путин
20 июня 2024, 06:45
Столтенберг увидел в договоре России с КНДР важный знак для Запада
Пресс-служба Кремля
Читайте нас в: Google Новости
Сближение таких стран, как Россия, КНДР, Иран и Китай, должно сплотить Запад в борьбе за демократию. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал об этом в ответ на заключение российско-северокорейского договора о партнерстве, сообщило агентство Reuters.

Во время публичной дискуссии в Оттаве политик заявил о сближении «авторитарных держав». По словам Столтенберга, Россия, Китай, Иран и КНДР стали поддерживать друг друга так, как никогда раньше.

«Когда они становятся все более и более согласованными <…>, тогда еще более важно, чтобы мы были едины как страны, верящие в свободу и демократию», - сказал он.

Генсек призвал усилить работу стран НАТО с союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он сообщил, что Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Корее уже отправили приглашение на июльский саммит альянса в Вашингтоне.

Договор о всеобъемлющем партнерстве подписали в Пхеньяне. Президент России Владимир Путин заявил, что соглашением помимо прочего предусмотрели взаимную помощь в случае нападения.

Международные отношения Россия КНДР Запад НАТО

Новости по теме