В Китае решили модернизировать противовоздушную оборону

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Израиль сам подготовил себе почву для наказания, убив главу политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию. Об этом агентству IRNA заявил Верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Палестинское движение ХАМАС в среду сообщило о гибели Хании в результате удара Израиля по его резиденции в столице Ирана.

«Террористический преступный израильский режим убил дорогого гостя в нашем доме и заставил нас скорбеть. Тем самым он подготовил почву для сурового наказания», - сказал Хаменеи.

В результате удара по резиденции в Тегеране скончались Хания и его телохранитель. Ливанское движение «Хезболла» пообещало усилить борьбу с Израилем, но ЦАХАЛ отказался комментировать произошедшее.

Ранее МИД Турции осудил удар и выразил соболезнования народу Палестины. В ведомстве подчеркнули, что атака продемонстрировала незаинтересованность в мирном разрешении конфликта в секторе Газа.