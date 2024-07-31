В Китае решили модернизировать противовоздушную оборону
Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о необходимости модернизировать пограничную, береговую и противовоздушную обороны в Китае. Об этом глава республики заявил на 16-й сессии коллективной учебы Политбюро ЦК Компартии страны, сообщило РИА «Новости».
«Содействие созданию современной пограничной, береговой и противовоздушной обороны является неотъемлемым требованием модернизации национальной обороны и армии», - отметил Си Цзиньпин.
По его словам, модернизация важна для создания сильной страны и возрождения китайской нации. Также политик указал на необходимость формирования обороны, которая сможет не только эффективно обеспечивать безопасность, но и активно способствовать дальнейшему развитию.
Ранее стало известно о планах США рассмотреть возможность создания сухопутного маршрута с выходом на мировые рынки из стран Центральной Азии в обход Китая и России. Помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заметил, что государства этого региона достаточно богаты. А их единственный путь на мировые рынки пролегает через Россию или Китай.