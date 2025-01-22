В Китае предупредили об отсутствии победителей в торговых войнах

«Китай считает, что суть китайско-американского экономического и торгового сотрудничества заключается во взаимной выгоде и обоюдном выигрыше. В торговых войнах и войнах тарифов нет победителей» - объяснил он.

Еще Пэнъюй напомнил о строгой борьбе КНР с наркотиками. По его словам, Китай помогает США с решением проблем, связанных с фентанилом. Американское правительство ранее признавало это сотрудничество, а действия китайской стороны помогли в борьбе с этим апиоидом в Штатах.

«Китай готов продолжать сотрудничество в рамках контроля за оборотом наркотиков с США на основе равенства, взаимной выгоды и уважения», - подчеркнул Пэнъюй.

До этого новый американский лидер Дональд Трамп допустил введение тарифов против Китая с 1 февраля. Такой сценарий республиканец связал с контрабандой фентанила, которую могли отправить из КНР в Канаду и Мексику.

Несколько дней назад председатель Китая Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Трампом выразил надежду на хорошее начало китайско-американских отношений во время нового срока политика. Он отметил, что у обеих стран есть общие интересы для сотрудничества.