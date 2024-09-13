13 сентября 2024, 03:14

В Китае обнаружили поражающий мозг новый смертельный вирус

Читайте нас в: Google Новости

Специалисты из Пекинского института микробиологии и эпидемиологии обнаружили новый смертельный вирус, переносимый клещами и поражающий центральную нервную систему человека. Результаты исследования опубликовали в журнале The New England Journal of Medicine.

Новый вирус назвали «вирусом водно-болотных угодий», или сокращенно WELV.

Первый случай заражения зафиксировали у 61-летнего мужчины. Клещ его укусил на прогулке в парке на севере страны. Мужчину госпитализировали с головной болью, лихорадкой и рвотой. Назначенные ему антибиотики не оказали нужного эффекта, что свидетельствовало о вирусной природе инфекции.

После обнаружения нового вируса ученые провели масштабное исследование, собрав и проанализировав около 14,6 тысячи клещей. Выяснилось, что примерно 2% из них содержали генетический материал WELV.

Кроме того, у инфицированных людей, которым провели лабораторные анализы, наблюдались признаки повреждения тканей и нарушения свертываемости крови.

Один из зараженных пациентов даже впал в кому. Из инфицированных людей пока никто не погиб, но эксперименты на лабораторных мышах показали, что вирус может быть смертельно опасен, так как поражает мозг и другие жизненно важные органы.

Ранее в США в штатах Вермонт и Массачусетс ввели комендантский час из-за нового смертельно опасного вируса - восточного энцефалита лошадей.

Исследования Смертность Болезни Ученые Китай Вирусы человека
13 сентября 2024, 03:57
После слов Путина британский премьер заявил о нежелании конфликтовать с Россией
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Власти Великобритании не желают конфликтовать с Россией, но считают необходимым помогать Украине. Премьер-министр Кир Стармер заявил об этом по пути в Вашингтон, сообщил РБК.

Он сказал, что обсудит с президентом Джо Байденом стратегию поддержки Украины. Журналисты спросили Стармера, согласен ли он с мнением, что разрешение бить по России британскими ракетами станет актом войны.

«Мы не ищем никакого конфликта с Россией, у нас ни в малейшей степени нет таких намерений. Но они начали этот конфликт, а у Украины есть право на самооборону», - ответил политик.

Президент России Владимир Путин предупредил, что Украина не сможет наносить удары по России без разведданных Запада. Он сказал, что прямое участие зарубежных стран в конфликте изменит суть противостояния, и пригрозил соответствующими ответными действиями.

Великобритания Дипломатия Международные отношения Владимир Путин Кир Стармер
12 сентября 2024, 19:23
Ошибка в контракте оставила Польшу с небоеспособными истребителями
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Поставленные в Польшу по контракту южнокорейские реактивные истребители FA-50 оказались без боекомплектов. Как сообщил сайт Defence 24, с таким заявлением на заседании Сейма выступил заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик. Он пояснил, что бывший глава ведомства Мариуш Блащак не прописал эту деталь в договоре.

Томчик отметил, что пока в Польшу прибыли только 12 из 36 истребителей. Самолеты являются учебно-боевыми, но из-за ошибки бывшего министра на них можно только отрабатывать полеты, а не использовать для охраны границ.

«Таким образом, у нас есть учебно-боевые самолеты, который является учебными, но не боевыми», - заявил заместитель министра обороны.

Он добавил, что в случае пересмотра соглашения поставки остальных истребителей задержатся на срок до девяти месяцев. Новые самолеты должны были заменить переданные Украине МиГ-29.

Томчик добавил, что Агентство по вооружению и Минобороны сейчас делают все возможное, чтобы обеспечить купленные FA-50 необходимым вооружением.

Бывший министр обороны Мариуш Блащак ушел в отставку вместе с остальными членами правительства после победы на выборах партии «Гражданская коалиция» Дональда Туска, который с конца прошлого года занял пост премьер-министра.

О передаче Украине польских истребителей МиГ-29 стало известно в начале июля. Офис президента Владимира Зеленского заявил, что ожидает получение не менее 14 самолетов.

Поставленные в Польшу по контракту южнокорейские реактивные истребители FA-50 оказались без боекомплектов. Как сообщил сайт Defence 24 , с таким заявлением на заседании Сейма выступил заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик. Он пояснил, что бывший глава ведомства Мариуш Блащак не прописал эту деталь в договоре.

Истребители Самолеты Южная Корея Польша
12 сентября 2024, 02:16
Украденное фото Черчилля без сигары нашли
Читайте нас в: Google Новости
В Италии нашли фото бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Снимок украли из отеля в Канаде два года назад, сообщило CBC News.

По данным издания, новый владелец купил фотографию у лондонского аукционного дома Sotheby’s, не подозревая, что ее украли.

Подозреваемого в краже задержали в апреле. Мужчину обвинили в краже, подделке документов и торговле краденым имуществом. Власти Канады получат снимок Черчилля в конце месяца.

Фото Черчилля сделал канадский фотограф Юсуф Карш в декабре 1941 года после выступления политика в парламенте Канады с речью о Второй мировой войне.

Снимок стал знаменитым из-за того, что экс-премьера запечатлели без сигары. Карш забрал ее прямо перед фотосессией. Поэтому Черчилль получился хмурым на снимке.

Ранее на аукционе продали вставную челюсть бывшего премьер-министра Великобритании. Лот ушел с молотка за 22,7 тысячи долларов.

Фото Италия Великобритания Канада Кражи
11 сентября 2024, 22:47
Симоньян дала совет пришедшим с обыском агентам ФБР
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Агенты ФБР могли найти в интернете ответы на вопросы, заданные российской журналистке при обыске в Майами. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале посоветовала американским силовикам подписаться на нее.

«Дорогое ФБР, подпишитесь на мой Telegram-канал Маргарита Симоньян из дома и узнайте все о моих любимых блюдах - с фотографиями и рецептами!» - заявила она.

Вооруженные сотрудники ФБР пришли с обыском к сотруднице телеканала в Майами. Женщина рассказала коллегам из RT , что ей не разрешили одеться, избили и провели пятичасовой допрос.

По ее словам, силовиков интересовали источники финансирования издания, ее переписки с руководством, информация о Симоньян, в том числе ее личные качества и кулинарные предпочтения. После освобождения журналистка при поддержке консула уехала из США.

США ФБР Журналистика Маргарита Симоньян

Новости по теме