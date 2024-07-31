В Киргизии запретили вебкам. Владельцам студий пригрозили тюрьмой

Глава республики подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики», который приняли месяц назад. В Киргизии ввели ответственность за занятие проституцией в прямом эфире через специальную платформу.

Уголовную ответственность ввели за организацию вебкам-студий. Для физлиц предусмотрели штраф от 100 до 200 тысяч сомов (от 102,7 до 205,5 тысячи рублей) или лишение свободы до трех лет, по предварительному сговору - от 200 до 300 тысяч сомов (от 205,5 до 308,1 тысячи рублей) или тюремный срок до пяти лет.

При организованном преступном сообществе грозит до семи лет заключения, с привлечением детей - до 15 лет тюрьмы. В этих случаях предусмотрена конфискация имущества. Участников съемок могут наказать штрафом до 10 тысяч сомов (10,3 тысячи рублей).

В Бишкеке в 2021 году закрыли 15 порностудий. Их владельцы зарабатывали до 100 тысяч долларов в неделю.

RT взял интервью у российских вебкам-актрис, которые рассказали о последствиях съемок.