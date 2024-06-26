26 июня 2024, 00:09

В Кении объявили чрезвычайное положение из-за антиправительственных протестов

РИА «Новости»
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В Кении из-за антиправительственных протестов объявили чрезвычайное положение. Об этом сообщила Kenya Gazette.

По данным правительственного издания, документ подписал главный секретарь по обороне страны Аден Баре Дуале.

«Силы обороны Кении направлены <…> в поддержку полицейским», - отметили военные.

В столице страны - Найроби - в здание парламента ворвались протестующие. Депутаты покинули его по подземным тоннелям.

Причиной акций протестов в Кении стали планы правительства повысить налоги на ряд товаров и услуг. В ответ манифестанты потребовали отставки президента и подожгли здание парламента.

Африка Протесты
26 июня 2024, 00:20
Одесситы пели на концерте Верки Сердючки на русском языке
РИА «Новости»
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В Одессе прошел концерт Верки Сердючки (настоящее имя — Андрей Данилко), где артист пел на русском языке. Видео с места событий появилось на платформе TikTok.

В Одессе прошел концерт Верки Сердючки (настоящее имя - Андрей Данилко), где артист пел на русском языке. Видео с места событий появилось на платформе TikTok.

На кадрах видно, как большая толпа танцует под песню Сердючкт «Все будет хорошо». Артист исполнил хит на русском языке, при этом собравшихся одесситов это не смутило. Они даже подпевали кумиру и, судя по веселым телодвижениям, получали удовольствие от процесса.

В мае похожая ситуация закончилась скандалом в Германии. Украинский певец Олег Кензов принял там участие в «русской ярмарке» и выступил с песнями на русском языке. Это очень рассердило украинцев, они раскритиковали артиста. Им не понравилось, что раньше вокалист пел в поддержку ВСУ, а теперь работает вместе с российскими знаменитостями.

Одесса Русский язык Концерты Песни Верка Сердючка
26 июня 2024, 00:08
Лавров объяснил, примет ли БРИКС новых членов
РИА «Новости»
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны БРИКС решили «взять паузу» по вопросу вступления новых членов в организацию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Глава МИД напомнил, что число участников БРИКС удвоилось, и настало время «переварить» увеличение состава клуба, объединяющего 10 государств.

«Подавляющим большинством голосов в „десятке“ решено взять паузу с новыми членами», - отметил он на встрече с председателем Совета Республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой.

Также дипломат подчеркнул, что Россия будет выступать за принятие в БРИКС и Белоруссии, и других единомышленников.

Ранее президент Владимир Путин заявил , что одной из задач БРИКС является формирование справедливого мира, свободного от диктатуры.

Белоруссия Сергей Лавров Россия БРИКС
25 июня 2024, 23:47
Самолет с Ассанжем прилетел на остров Сайпан
РИА «Новости»
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Самолет основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа прилетел на тихоокеанский остров Сайпан в составе Северных Марианских островов, там журналиста должны отпустить на свободу. Эта информация следует из данных сервиса Flightradar.

По информации ресурса, борт с Ассанжем вылетел из Бангкока в 21:21 (17:21 по московскому времени) и приземлился на Сайпане в 6:14 утра (23:14).

Слушание по делу журналиста пройдет в среду на острове Сайпан. Он самый большой среди Северных Марианских островов, которые не входят в состав Штатов, но находятся во владении США.

Ассанжа выпустили из британской тюрьмы после того, как он согласился частично признать вину в обмен на смягчение наказания до пяти лет, которые мужчина уже успел провести в заключении.

Ранее журналист Такер Карлсон назвал Ассанжа хорошим человеком. Он отметил, что освобождение публициста повернуло ход событий вспять.

США Джулиан Ассанж Тюрьмы Самолеты
25 июня 2024, 23:17
Российский летчик предотвратил столкновение с беспилотником MQ-9
РИА «Новости»
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Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper международной антитеррористической коалиции опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России. Об этом сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов на брифинге.

Опасное сближение произошло в провинции Хомс над населенным пунктом Эс-Сухне. Российский летчик профессионально увел самолет от столкновения.

В течение последних суток коалиция девять раз нарушила протоколы деконфликтации. Истребители F-15, F-16 и Rafale допустили шесть нарушений.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили четыре базы боевиков в горах Сирии.

Истребители Беспилотники Сирия Самолеты

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