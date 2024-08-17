В казармах бундесвера зафиксировали попытку саботажа

Повреждения в заборе обнаружили во время проверки в четверг, 15 августа. Это уже четвертое происшествие, связанное с военными объектами в стране.

При этом представитель немецкого командования добавил, что нет доказательство того, что кто-либо проник в здания на территории казарм. Там расположен главный институт медико-санитарной службы.

До этого в Германии неизвестные взломали казармы на немецкой военной базе в Кельне, сообщала газета Der Spiegel. Неизвестные отравили водопроводную воду, у некоторых солдат зафиксировали желудочно-кишечные расстройства.

Позже зарегистрировали повреждения в ограждении водонапорной башни, откуда подается вода для базы бундесвера в городе Мехерних. Специалисты проверили питьевую воду, она не была загрязнена.

Ранее совладелица украинского центра дайвинга Светлана Успенская заявила, что не имеет отношения к подрыву «Севернхы потоков», у нее есть алиби и она планирует отсудить компенсацию за клевету у немецких СМИ.