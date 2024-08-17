17 августа 2024, 00:37

В казармах бундесвера зафиксировали попытку саботажа

РИА «Новости»
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В Германии гражданская и военная полиция, а также военная разведка начали расследование возможного акта саботажа после обнаружения признаков взлома в казармах бундесвера в Гархинге под Мюнхеном. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на представителя территориального командования бундесвера.

Повреждения в заборе обнаружили во время проверки в четверг, 15 августа. Это уже четвертое происшествие, связанное с военными объектами в стране.

При этом представитель немецкого командования добавил, что нет доказательство того, что кто-либо проник в здания на территории казарм. Там расположен главный институт медико-санитарной службы.

До этого в Германии неизвестные взломали казармы на немецкой военной базе в Кельне, сообщала газета Der Spiegel. Неизвестные отравили водопроводную воду, у некоторых солдат зафиксировали желудочно-кишечные расстройства.

Позже зарегистрировали повреждения в ограждении водонапорной башни, откуда подается вода для базы бундесвера в городе Мехерних. Специалисты проверили питьевую воду, она не была загрязнена.

Ранее совладелица украинского центра дайвинга Светлана Успенская заявила, что не имеет отношения к подрыву «Севернхы потоков», у нее есть алиби и она планирует отсудить компенсацию за клевету у немецких СМИ.

Германия Военные Армия
16 августа 2024, 21:25
Пожарные не смогли потушить склад крупнейшего производителя стали ThyssenKrupp за 30 часов
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Немецкие пожарные больше суток назад приступили к ликвидации возгорания на складе крупнейшего немецкого производителя стали ThyssenKrupp под городом Фельклинген. Об этом сообщило издание Bild.

«Пожар тушат уже около 30 часов, и конца ему все еще не видно, поскольку сгоревшие пластиковые детали воспламеняются повторно», - сообщил представитель пожарной службы Лукас Лайненбах.

Склад загорелся приблизительно в пять часов утра по местному времени в четверг, 15 августа. К ликвидации возгорания привлекли более 200 сотрудников спасательных и пожарных служб.

Причина пожара пока неизвестна. По словам очевидцев, сначала загорелся площадка перед складом, вероятно, вспыхнул поддон. К приезду спасателей огонь охватил уже все здание.

На складе хранятся солнечные батареи, детали и запчасти к лифтам и эскалаторам. Дым от пожара уже достиг города Саарбрюккена, который находится в 15 километрах от склада.

Ранее в Удмуртии загорелось строение в одном из сел после того, как ребенок поиграл со спичками.

Германия Спасатели Пожары Заводы
16 августа 2024, 05:43
Порномодель сняла на видео секс на могиле отца
Freepik
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Скандальная американская порномодель Ава Луиза опубликовала в соцсетях фотографию, где она стоит на кладбище с поднятой юбкой. В подписи к снимку она сообщила, что занималась сексом на могиле отца, сообщило издание Daily Mail.

«Вы не поверите, что я сейчас сняла на папиной могиле», - написала порномодель.

Полное видео опубликовали на платформе Onlyfans.

Это не первая скандальная выходка Авы Луизы. Она прославилась в 2020 году, когда во время пандемии COVID-19 опубликовала в TikTok видео, где облизала сиденье унитаза в самолете.

В этом году девушка отличилась во время телемоста между Дублином и Нью-Йорком, когда показала грудь ирландцам на той стороне. Как результат - стрим-портал из-за ее выходки закрыли на несколько дней.

Ранее еще одна американская порномодель Нита Мари призвала мужчин-христиан держаться подальше от ее фотографий и видео. По ее словам, это грех.

В начале этого года ее коллега по порноиндустрии Ребекка Блю решила заработать на продаже собственной слюны , ушной серы и обрезанных ногтей, причем довольно успешно. Ее заработок составил около шести с половиной тысяч долларов в месяц.

Фото США Модели Секс
16 августа 2024, 02:37
Мужчина потерял пенис из-за странного пятна
Freepik
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Британские врачи диагностировали у пациента рак пениса после необычного симптома. Своей историей мужчина поделился в эфире программы This Morning.

В 2020 году Крейг Майкок проходил обследование в больнице, в ходе которого у него заметили маленькое пятно на кончике пениса. Мужчину направили на биопсию, анализ выявил раковые клетки.

Майкок надеялся, что хирурги удалят фрагмент полового члена, а затем используют ткань с его бедра, чтобы восстановить пораженный участок. Дополнительные исследования показали, что рак сильно распространился, поэтому пенис пришлось ампутировать.

После операции Мэйкок испытывал в паху онемение или сильную боль. В какой-то момент он даже думал о том, чтобы свести счеты с жизнью. Однако британец смог со всем справиться. Спустя четыре года после операции он рассказал о своем диагнозе в прямом эфире, чтобы подтолкнуть других мужчин к регулярным проверкам здоровья.

Ранее в одной из больниц Италии пациенту по ошибке ампутировали половой орган. Врачи решили, что у мужчины развивается раковая опухоль.

Великобритания Больницы Врачи Мужчины Рак
16 августа 2024, 01:07
Ким Чен Ын написал Путину, что Россия победит в «священной войне за мир»
РИА «Новости»
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Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил в телеграмме президенту России Владимиру Путину по случаю 79-летия освобождения Кореи, что Россия победит в «священной войне за мир и справедливость». Текст послания разместили на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

«Стойкий российский народ под энергичным руководством товарища Путина решительно защитит суверенные права и интересы безопасности государства, непременно одержит победу в священной войне за достижение мира в регионе и международной справедливости», - говорится в документе.

В начале июня Ким Чен Ын поздравил Путина и россиян с Днем России , отметив успешное развитие стратегических и традиционно дружественных отношений между двумя странами.

Ранее северокорейский лидер поблагодарил российского президента за предложение помощи в ликвидации последствий крупнейшего наводнения на севере страны, отметив, что если она понадобится, то Пхеньян обратится к «искренним друзьям» - России.

Ким Чен Ын Россия КНДР Владимир Путин

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