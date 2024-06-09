Власти Германии задумались о срочном пополнении численного состава Вооруженных сил на фоне массового увольнения со службы кадровых военных. Выхода у страны оказалось два: возвращение призыва, как предложил министр обороны страны Борис Писториус, или поиск резервистов. Шансы ФРГ на успех и последствия подготовки страны к возможной войне в своей колонке для Telegram-канала 360.ru оценил автор Telegram-канала «Голос Мордора».

На следующей неделе министр обороны ФРГ Борис Писториус, который собирается воевать в 2029 году с Россией , представит свои планы по реформированию Бундесвера. И тут все оказывается куда скромнее, чем те бравурные замечания, которые звучали ранее.

Во-первых, яростный адепт службы по призыву, Писториус вынужден отказаться от этой затеи. Как говорится - подсчитали, прослезились.

В бой пойдут старики План провалился до начала Далее - его прямая речь.

Резервы под ружье Но самое смешное то, что вытворяют другие немецкие политики, в частности, депутат от «Свободных демократов» Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Дама уже хорошо знакомая, хотя дамой назвать ее весьма сложно. Да и вампирские клыки там в наличии точно есть.

На следующей неделе министр обороны ФРГ Борис Писториус, который собирается воевать в 2029 году с Россией , представит свои планы по реформированию Бундесвера. И тут все оказывается куда скромнее, чем те бравурные замечания, которые звучали ранее.

Во-первых, яростный адепт службы по призыву, Писториус вынужден отказаться от этой затеи. Как говорится - подсчитали, прослезились.

Может быть, призывную систему в Германии сделать и можно, но уж очень вряд ли она будет достаточно эффективной, учитывая нынешнее состояние молодой части немецкого общества.

Борису наверное показали среднестатистического немца лет восемнадцати и попросили представить его в окопе, где-нибудь под Краматорском. И герр Писториус понял, что миссия невыполнима.

Борису, наверное, показали среднестатистического немца лет восемнадцати и попросили представить его в окопе где-нибудь под Краматорском. И герр Писториус понял, что миссия невыполнима.

Но самое смешное то, что вытворяют другие немецкие политики, в частности, депутат от «Свободных демократов» Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Дама уже хорошо знакомая, хотя дамой назвать ее весьма сложно. Да и вампирские клыки там в наличии точно есть.

Так вот, сия дама предлагает призвать… 900 тысяч резервистов. Как вам такой план? Вряд ли фрау Штрак-Циммерман вообще представляет, как это можно осуществить. В принципе, ей это и не нужно.

Ее главная задача, наверняка полученная от кураторов из Пентагона, или Белого Дома - поддерживать военную истерию. Возможно, ей даже пришлось перечитать «Майн Кампф»* для вдохновения.

Но все-таки, относиться легко к военным потугам Германии не стоит. Потому что история этой страны богатая и призывает относиться к подобным милитаристским настроения настороженно.

Так что не исключено, что в будущем из Германии все-таки попытаются создать военную машину для очередного похода на восток. Все-таки, генетическую память не пропьешь.

*Книга «Майн Кампф» Адольфа Гитлера - включена Минюстом в список экстремистских материалов

Ее главная задача, наверняка полученная от кураторов из Пентагона, или Белого Дома, - поддерживать военную истерию. Возможно, ей даже пришлось перечитать «Майн Кампф»* для вдохновения.

Но все-таки смотреть легко на военные потуги Германии не стоит. Потому что история этой страны богатая и призывает относиться к подобным милитаристским настроения настороженно.

Так что не исключено, что в будущем из Германии все-таки попытаются создать военную машину для очередного похода на восток. Все-таки генетическую память не пропьешь.

*Книга «Майн Кампф» Адольфа Гитлера включена Минюстом в список экстремистских материалов.

Но увеличивать численность Бундесвера надо, кадровая проблема огромная, которая сейчас усугубляется еще и тем, что идут массовые увольнения молодых людей из армии.

Просто потому, что они шли в армию за льготами, зарплатами, социальным статусом за будущее, а вовсе не для того, чтобы сражаться за рейх, или уж тем более - за какие-то там демократические ценности. Тут ведь и убить могут, а зачем тогда льготы и все эти социальные статусы? Поэтому у герра Писториуса родилась новая гениальная идея - вернуть в Бундесвер тех, кто служил там годы назад. И число тут немаленькое - 60 тысяч человек, что тоже вызывает определенные сомнения в реализуемости данного плана.