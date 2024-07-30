30 июля 2024, 02:31

В Каракасе прозвучали выстрелы во время протестов после выборов президента

РИА «Новости»
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В столице Венесуэлы начались столкновения между полицией и протестующими после выборов президента, прозвучали выстрелы. Под усиленную охрану взяли здания Национальной ассамблеи и национальной избирательной комиссии в центре Каракаса, сообщило РИА «Новости».

Накануне в Венесуэле состоялись президентские выборы, в ходе которых победил действующий глава государства Николас Мадуро. В понедельник, 29 июля, в разных городах страны начались акции протеста. В Каракасе на улицах прозвучало несколько выстрелов.

В столице полиция в ходе столкновений применила слезоточивый газ. Также на дорогах появились сотрудники нацгвардии на мотоциклах, причем некоторые были в противогазах.

До этого лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо призвала армию свернуть Мадуро.

Ранее аргентинский лидер Хавьер Милей отказался признавать победу Николаса Мадуро на президентских выборах в Венесуэле, заявив, что по его данным победила оппозиция.

Стрельба Венесуэла Николас Мадуро Протесты Полиция Выборы
30 июля 2024, 01:56
США признали неспособными конкурировать с Россией и Китаем
РИА «Новости»
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США не в состоянии конкурировать с Китаем и Россией и не смогут их победить в случае военного конфликта. Такие выводы сделала комиссия по национальной оборонной стратегии страны, сообщили на сайте аналитического центра RAND*.

«Соединенные Штаты не могут конкурировать с Китаем, Россией и их партнерами в одиночку и, конечно, не могут выиграть войну подобным образом», - указали в документе.

В докладе указали, что Вашингтон должен продолжать инвестировать в укрепление своих союзников и военную интеграцию с ними. В комиссии выразили уверенность, что США должны учитывать силы и обязательства союзников.

Полномасштабная война с равным по силе государством привела бы к разрушительным последствиями для США. Речь идет о масштабных военных потерях, лишении доступа к критическим товарам для американской экономики для создания оружейных систем, а также угрозах объектам Вашингтона в космическом пространстве.

Ранее министр американских ВВС Фрэнк Кендалл заявил, что в Китае создают армию для победы над Соединенными Штатами Америки.

* Внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

США Россия Китай
30 июля 2024, 00:55
США провели попытку запуска гиперзвукового оружия
РИА «Новости»
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Соединенные Штаты осуществили попытку тестового запуска гиперзвукового оружия. Об этом РИА «Новости» сообщил американский военный чиновник, не уточняя результаты испытания.

«Армия и ВМС США недавно провели запуск обычной гиперзвуковой системы на космической станции на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде», - сказал он.

По словам собеседника издания, это испытание стало «важным этапом в разработке оперативной гиперзвуковой технологии». Также он отметил, что в ходе теста США получили важные данные для дальнейшего прогресса в гиперзвуковом оружии.

Ранее стало известно, что в 2026 году США планируют начать размещение на территории Германии дальнобойных ударных систем. Речь шла о ракетах Tomahawk и SM-6.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус позже заявил, что Германия пока не определилась , где именно размещать американские крылатые ракеты.

Германия США Ракеты Оружие
29 июля 2024, 23:22
Мастер-класс по танцам под песни Тейлор Свифт закончился убийством детей
Freepik
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Двое детей погибли в результате нападения с ножом в британском городе Саутпорте. Также пострадали шестеро детей и двое взрослых, заявила глава полиции графства Мерсисайд Серена Кеннеди, сообщил Sky News.

«Два ребенка погибли в результате ножевых ран, полученных в результате нападения. Девять детей были ранены, шесть из них находятся в критическом состоянии», - сказала она.

Кеннеди уточнила, что у всех пострадавших выявили ножевые ранения. Двое взрослых также находятся в госпитале в критическом состоянии.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний юноша из Кардифа. Он напал на людей в конце детского группового занятия по танцам под песни певицы Тейлор Свифт. В мастер-классе участвовали ребята в возрасте от шести до 11 лет.

Ранее в Перми нашли изувеченное тело мальчика в чемодане рядом с мусорными баками. В убийстве заподозрили мать ребенка.

Убийства Дети Тейлор Свифт
29 июля 2024, 23:20
Названы регионы, где будет невозможна жизнь из-за жары
РИА «Новости»
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Ученые из американского Университета Пердью назвали регионы мира, которые скоро станут непригодными для жизни людей из-за жары. Об этом сообщил телеканал CNN.

Американские исследователи провели моделирование на основе данных об изменении климата и волнах аномальной жары на планете. На их основе они спрогнозировали, в каких регионах мира погода из-за глобального потепления станет экстремальной для проживания человека.

«Западная Африка и некоторые регионы Южной Азии находятся в числе самых уязвимых, поскольку это территории с высокой плотностью населения и ограниченными возможностями для охлаждения», - отметили ученые.

В зону риска попал и Средний Запад США, где прогнозируется возникновение влажной жары.

Кроме того, ученые отметили, что даже ночью люди не смогут восстановиться от жары. Жители развитых стран, имеющие доступ к технологиям, смогут легче ее переносить, но ненамного. Дело в том, что человеческий организм не способен самоохлаждаться в экстремальных условиях.

Ранее ученые Университета Тулузы заявили о росте турбулентности в ясном небе в Северном полушарии по ходу изменения климата, что опасно для авиации.

США Африка Ученые Климат Азия Жара

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