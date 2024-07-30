В Каракасе прозвучали выстрелы во время протестов после выборов президента

Накануне в Венесуэле состоялись президентские выборы, в ходе которых победил действующий глава государства Николас Мадуро. В понедельник, 29 июля, в разных городах страны начались акции протеста. В Каракасе на улицах прозвучало несколько выстрелов.

В столице полиция в ходе столкновений применила слезоточивый газ. Также на дорогах появились сотрудники нацгвардии на мотоциклах, причем некоторые были в противогазах.

До этого лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо призвала армию свернуть Мадуро.

Ранее аргентинский лидер Хавьер Милей отказался признавать победу Николаса Мадуро на президентских выборах в Венесуэле, заявив, что по его данным победила оппозиция.