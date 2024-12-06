06 декабря 2024, 07:44

В Калифорнии ввели режим ЧП после мощного землетрясения

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Режим ЧП объявили в Калифорнии в США после случившегося там землетрясения магнитудой 7,0. Об этом заявил губернатор штата Гэвин Ньюсом в соцсети X.

«Я только что одобрил чрезвычайное положение, чтобы позволить большему количеству ресурсов пойти туда, где это необходимо», - объяснил он.

Ньюсом отметил, что его команда активно работает для обеспечения безопасности в штате.

После мощного землетрясения в Сан-Франциско была угроза цунами. Местных жителей предупредили об опасности, разослав специальные уведомления на телефон. Позже тревогу отменили. Метеорологи продолжают следить за происходящим.

В конце ноября сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 в районе японской префектуры Мияги. Очаг подземных толчков находился на глубине 40 километров в Тихом океане.

США Землетрясения Соцсети Калифорния
06 декабря 2024, 05:13
В России назвали основной принцип внешней политики США
Unsplash
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Внешняя политика США всегда строилась на создании проблем и поиске выгоды. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону припомнил конфликты в Ираке, Ливии и Афганистане.

Журналист заявил, что с момента последних американских выборов в мире успели произойти большие изменения. Например, в Грузии и Сирии. Лавров ответил, что американское правительство привыкло создавать проблемы.

«Исторически США во внешней политике стремились создать какие-то проблемы, а затем смотреть, могут ли они „поймать рыбу в мутной воде“: иракская агрессия, ливийская „авантюра“ или, по сути, разрушение государства, бегство из Афганистана», - сказал он.

Министр уличил Белый дом в попытке вернуться к афганскому вопросу через «черный ход» посредством мероприятий ООН. Он напомнил, что США заморозили и отказались возвращать деньги Афганистана.

Лавров поделился с Карлсоном впечатлениями от встреч с избранным президентом США Дональдом Трампом. Министр назвал его сильным и настроенным на результат человеком, но не сторонником России.

США Сергей Лавров Международные отношения Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону
06 декабря 2024, 04:18
Лавров назвал Трампа сильным и дружелюбным, но не пророссийским политиком
РИА «Новости»
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Избранный президента США Дональд Трамп в прошлом дружелюбно общался с представителями России. Однако это не означает, что он на ее стороне, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону.

Он рассказал, как несколько раз лично встречался с Трампом. Политик произвел на Лаврова хорошее впечатление.

«Думаю, он - сильный человек, желающий достигать результаты, не любящий откладывать дела на потом. Это мое впечатление. Он весьма дружелюбен в разговоре. <…> Это не значит, что Трамп настроен пророссийски», - сказал он.

Министр сказал, что Россия не прерывала контактов и готова работать с любым президентом США. Лавров заявил, что в вопросе отношений мяч на стороне американцев.

Однако общение с российскими делегатами на международных мероприятиях стало для американцев и европейцев токсичным, сказал он. Лавров назвал детским поведение коллег, убегающих от него.

Сергей Лавров Дональд Трамп Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону
06 декабря 2024, 01:25
Лавров рассказал про отношения между РФ и США
РИА «Новости»
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США не находятся в состоянии войны. Российские власти этого не хотят, сказал министр в интервью журналисту Такеру Карлсону. Видео вышло на его сайте Tucker Carlson Network.

«Я бы не сказал, что РФ и США находятся в состоянии войны. В любом случае, это не то, чего мы хотим», - сказал он.

По словам Лаврова, в Кремле хотели бы иметь нормальные отношения со всеми государствами, особенно «с такой великой страной, как США». Глава МИД напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно уважительно высказывался в адрес истории США и их мировым достижениям.

«Мы не видим причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной», - добавил Лавров.

Такер Карлсон опубликовал интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Запись длится 81 минуту.

США Сергей Лавров Россия Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону
06 декабря 2024, 01:23
Карлсон опубликовал интервью с Лавровым
РИА «Новости»
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Американский журналист Такер Карлсон выпустил интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Видео вышло на его сайте Tucker Carlson Network.

Запись продолжительностью 81 минуту вышла около часа ночи 6 декабря. Карлсон сообщил, что Лавров рассказал о войне с США и о том, как ее закончить. Министр заявил, что российская сторона не хочет этого конфликта.

Бывший телеведущий Fox News приехал в Москву, чтобы взять интервью. Он объявил об этом 4 декабря и сказал, что разговор получился захватывающим. Это вызвало большой резонанс, в том числе на Западе. Глава регионального отделения правой партии «Альтернатива для Германии» Бьорн Хеке заявил, что в отличие от американских политиков, Карлсон выстраивает отношения с Россией.

Сергей Лавров Такер Карлсон Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону

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