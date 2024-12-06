В Калифорнии ввели режим ЧП после мощного землетрясения

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«Я только что одобрил чрезвычайное положение, чтобы позволить большему количеству ресурсов пойти туда, где это необходимо», - объяснил он.

Ньюсом отметил, что его команда активно работает для обеспечения безопасности в штате.

После мощного землетрясения в Сан-Франциско была угроза цунами. Местных жителей предупредили об опасности, разослав специальные уведомления на телефон. Позже тревогу отменили. Метеорологи продолжают следить за происходящим.

В конце ноября сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 в районе японской префектуры Мияги. Очаг подземных толчков находился на глубине 40 километров в Тихом океане.