В Израиле заявили о подготовке к серьезной атаке со стороны Ирана

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Израильский чиновник рассказал, что ожидание удара связали с убийствами главы политбюро движения Исмаила Хании и высокопоставленного командира «Хезболла» Фуада Шукра.

«Власти Израиля готовятся к потенциальной многодневной атаке со стороны Ирана и его союзника „Хезболлы“ после убийства двух высокопоставленных лидеров боевиков на прошлой неделе», - отметили журналисты.

В Израиле выразили опасения, что в течение нескольких дней могут быть запущены волны ракет и беспилотников.

По данным The Jerusalem Post , Иран планирует наносить удары по израильским территориям 12–13 августа.

Атака станет ответом на гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Верховный лидер Ирана Али Хамейни заявил, что долг государства отомстить и приказал нанести прямой удар по Израилю.