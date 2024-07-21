В Израиле заявили о планах защищать себя любыми средствами

«Мы будем защищать себя любыми средствами и на всех фронтах. Каждый, кто ударит по нам, заплатит очень высокую цену за свою агрессию», - заявил он.

По его словам, йеменский порт, атакованный ЦАХАЛ и ВВС, использовался для военных целей и служил пунктом переброски смертоносного оружия, поставляемого хуситам Ираном. Это вооружение они применяли не только для ударов по Израилю, но также атаковали страны регионы и один из важнейших международных морских путей.

Нетаньяху отметил, что в ходе этой операции военные поразили цели на расстоянии 1800 километров от границ Израиля. Это стало прямым ответом на удар беспилотником, в результате которого один израильтянин погиб, а другие были ранены.

Он добавил, что врагам его страны продемонстрировали, «что нет места, куда не сможет дотянуться длинная рука Государства Израиль».

Нетаньяху пояснил, что за последние восемь месяцев хуситы выпустили по его стране сотни баллистических и крылатых ракет, а также дронов.

Ранее йеменские хуситы атаковали гиперзвуковой ракетой израильское судно MSC SARAH V в Аравийском море.