14 апреля 2024, 00:47

В Израиле подготовились к нескольким дням противостояния с Ираном

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Израильской руководство начало готовиться к нескольким дням противостояния с Ираном. Об этом сообщила радиостанция Kan.

«Израиль готовится к нескольким дням столкновений с Ираном, ожидаются ответные меры», - отметили в сообщении.

Атака беспилотников на Израиль стала частью операции «Истинное обещание». В Корпусе стражей исламской революции отметили, что операцию начали в ответ на нападение на консульский отдел посольства Иран в Дамаске и массовую гибель людей.

Армия обороны Израиля сообщила о мощной атаке со стороны Ирана. В ведомстве заявили, что в качестве целей атаки беспилотники выбрали негражданских лиц.

В начале апреля ЦАХАЛ атаковал здание посольства Ирана. Под завалами погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Захеди. Иранские власти пообещали отомстить за его смерть.

Израиль Беспилотники Иран
14 апреля 2024, 01:05
Иран запустил баллистические ракеты в сторону Израиля
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Иран после беспилотников запустил баллистические ракеты в сторону Израиля. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA со ссылкой на свои источники.

Ранее стало известно, что Иран направил в сторону Израиля десятки беспилотников. В КСИР атаку подтвердили и пообещали, что за БПЛА последуют баллистические ракеты. Израильские СМИ сообщили, что дроны отправил не только Иран, но и другие страны региона.

В начале апреля Израиль нанес удар по посольству Ирана в Сирии. В результате атаки погибли, в том числе, высокопоставленные военные КСИР. Иран пообещал нанести удар возмездия. Операцию против Израиля в КСИР назвали «истинное обещание».

«Осведомленный источник в ходе беседы с корреспондентом IRNA сообщил о запуске Ираном первой партии баллистических ракет по целям в глубине оккупированных территорий», - написали журналисты.

В Сети также появились кадры пролета ракеты над территорией Ирака.

Израиль Ракеты Беспилотники Иран Ирак Ближний Восток
14 апреля 2024, 00:46
Беспилотники по Израилю запустили несколько стран Ближнего Востока
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Беспилотники в направлении Израиля запустил не только Иран, но и несколько других стран региона, в том числе Йемен. Об этом сообщила израильская радиостанция Kan со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что Иран выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля. В Корпусе стражей исламской революции подтвердили БПЛА-атаку и объявили о последующем ракетном ударе. Иран назвал удар по Израилю операцией «Истинное обещание».

США предупредили, что нападение Ирана на Израиль может произойти утром в воскресенье, 14 апреля. В ЦАХАЛ привели в готовность системы обороны и нападения. Представители израильской армии заявили, что отбивать атаку будут с помощью самолетов, тактической системы противоракетной обороны «Железный купол», системы противовоздушной обороны «Праща Давида» и ракетного комплекса «Стрела».

В начале апреля Израиль нанес удар по посольству Ирана в Сирии. В результате атаки погибли, в том числе высокопоставленные военные КСИР. В Иране удар назвали терактом и пообещали отомстить.

США Израиль Беспилотники Военные Иран Ближний Восток
14 апреля 2024, 00:27
Видео с пророчествами Жириновского о войне на Ближнем Востоке появилось в Сети
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Основатель ЛДПР Владимир Жириновский предсказал войну между Израилем и Ираном в 2024 году. Видео опубликовал Telegram-канал «Рифмы и Панчи».

«Израиль применит ядерное оружие, а в 2024 году на Ближнем Востоке развернутся такие события, что дело пойдет к третьей мировой войне», - заявил политик.

Кроме того, в первом ролике Жириновский предупредил о появлении большого количества беженцев, предложив их всех разместить на территории Украины.

Во втором ролике политик заявил, что израильским властям нужна война с Ираном потому, что «Иран и Ирак угрожают Израилю». Это более раннее видео с лидером ЛДПР.

По этой причине они «готовы поджечь Ближний Восток», подчеркнул он. Жириновский был убежден в неизбежности ядерного конфликта в регионе в ближайшие 10-15 лет. По его словам, Израиль применит ядерное оружие против Палестины.

Ранее Израиль подтвердил начало атаки Ирана , военные которого запустили в его сторону десятки дронов. Аналогичное подтверждение прозвучало и со стороны иранских властей, причем в КСИР также указали о запуске ракет, отметив, что в ходе антиизраильской операции все цели были успешно поражены.

Ядерное оружие Израиль Видео Иран Владимир Жириновский Ближний Восток

Новости по теме