В Израиле опубликовали видео с издевательствами боевиков ХАМАС над заложницами

По данным РИА «Новости» , видео смонтировали из материала с нательных камер боевиков ХАМАС. При этом авторы ролика убрали из него наиболее страшные и тяжелые кадры. На видео боевики ХАМАС издеваются над избитыми и замученными заложницами.

Во время атаки 7 октября 2023 года боевики ХАМАС убили 15 девушек-наблюдателей на военной базе в Нахаль Оз. Семерых израильтянок радикалы увезли в сектор Газа. Израильской армии удалось освободить одну из заложниц, другая похищенная девушка погибла. В плену у ХАМАС остаются пять девушек. Их судьба неизвестна.

На прошлой неделе израильская армия обнаружили в секторе Газа останки троих заложников ХАМАС. Среди них было тело студентки Шани Лук.