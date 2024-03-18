В Израиле обвинили Запад в утрате памяти и совести

«Вы так быстро решили отказать Израилю в праве на защиту от монстров из ХАМАС? Вы так быстро потеряли совесть?» - вопросил он.

Израильский премьер также отметил «короткую память» мирового сообщества, которое забыло о том, что 7 октября 2023 года от погибли 1200 человек. По его словам, что «это было само массовое убийство евреев со времен холокоста».

Нетаньяху объяснил, почему представители международного сообщества призывают провести выборы в разгар войны. По его словам, они понимают, что «парализуют страну на полгода» и операция ЦАХАЛ будет прекращена.

Ранее Нетаньяху заявил, что операция ЦАХАЛ в секторе Газа закончится через один или два месяца, так как израильская армия уже ликвидировала три четверти группировки палестинской группировки ХАМАС.