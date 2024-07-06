06 июля 2024, 01:57

В Израиле мужчина заразился поедающей мозг амебой

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Израильтянин заразился поедающей мозг амебой Naeglera fowleri после того, как искупался в Тивериадском озере. Об этом сообщило The Jewish Chronicle.

По данным издания, 25-летний мужчина находится в реанимации, его состояние оценивается как критическое.

В Минздраве Израиля сообщили, что врачи диагностировали у пациента первичный амебный менингоэнцефалит. Он сопровождается такими симптомами как высокая температура, головная боль, рвота и судороги.

Амеба Naeglera fowleri обитает в пресной теплой воде, она попадает в организм через носовую полость. Инфекция поражает мозг и нарушает работу нервной системы.

В Приморье от менингококковой инфекции скончался полуторагодовалый ребенок. Роспотребнадзор не связал случай заболевания с посещением детсада, так как малыш был в нем всего один день. Карантин в дошкольном учреждении никто не объявил, биоматериал погибшего ребенка направили в Референс-центр по мониторингу за бактериальными менингитами.

Израиль Болезни Мужчины
06 июля 2024, 00:56
В Турции заметили падающий метеорит
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В небе над Турцией заметили падающий метеорит. Жители Стамбула, Анкары и других турецких городов успели заснять на видео уникальное явление, распространив кадры в соцсетях, сообщило агентство Haberler.com.

В соцсетях разошлись видеозаписи с падением метеорита, видимое из разных точек Стамбула. На кадрах видно, как он, двигаясь к земле, озаряет светом все вокруг.

«Метеорит, который увидели в небе этой ночью из различных точек Турции, вызвал восторг», - сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Ранее жители Берлина заметили в небе над городом таинственные черные кольца. Некоторые пользователи предположили, что это явление вызвано сажей, которая могла образоваться из-за производства или использования пиротехники.

В конце весны неопознанный светящийся объект , похожий на метеорит, заметили жители южных регионов России. Очевидцы рассказали, что небесное тело оставляло за собой оранжевый след.

В мае жители Португалии также стали очевидцами падения огромного яркого метеорита синего цвета , который, предположительно, упал в Серре де Монтемуро. Но специалисты при проверке на месте ничего не обнаружили.

Турция Космос
06 июля 2024, 00:09
Фицо впервые появился на публике после покушения
РИА «Новости»
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые появился на публичном мероприятии после покушения в мае. Он выступил с речью на общенациональном праздновании Дня святых Кирилла и Мефодия в Братиславе, сообщило Aktuality.

На мероприятии в Братиславе Фицо раскритиковал «бессмысленную прогрессивную и либеральную идеологию», которая вредит Словакии, а также восхитился премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, посетившим с визитом не только Украину, но и отправился в Москву.

«Если бы мое состояние здоровья позволяло, я был бы рад к нему присоединиться. Переговоров о мире никогда не бывает много», - заявил Фицо.

Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка отмечал, что стрелявшему в Фицо активисту Юраю Чинтуле грозит пожизненный срок за совершение теракта.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обвинил политических противников Фицо , недовольных проведением им суверенной политики, в организации кампании ненависти, которая и привела к покушению на его жизнь.

Праздники Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
05 июля 2024, 23:47
Реакцию ЕС на визит Орбана в Москву назвали безумием во Франции
РИА «Новости»
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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо оценил реакцию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву как чрезвычайно безумную и показательную. Об этом политик написал на своей странице в соцсети Х.

«В то время как после остановки в Киеве Орбан отправляется в Москву ради достижения мира, Урсула фон дер Ляйен в ярости из-за этого визита и критикует любую попытку урегулирования!» - заявил он.

Филиппо также отметил, что установлению мира на Украине может помочь только смерть Евросоюза. При этом он выразил надежду на то, что это произойдет в ближайшем будущем.

Сам Орбан отреагировал на критику со стороны руководства ЕС фразой о том, что именно «эта брюссельская бюрократическая бессмыслица» помешала урегулированию украинского кризиса. По его словам, здесь нужен политический подход, а не чиновничий.

Недовольство поездкой Орбана в Москву выразило и украинское руководство. МИД Украины заявил, что премьер-министр Венгрии отправился на переговоры с президентом России Владимиром Путиным без согласования или координации с Киевом.

Венгрия Еврокомиссия Россия Евросоюз Владимир Путин Франция Урсула фон дер Ляйен
05 июля 2024, 23:21
Орбан ответил ЕС на критику его визита в Москву
РИА «Новости»
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на критику руководства Евросоюза по поводу того, что он «не получал мандата от Совета ЕС на визит» в Россию и ведение переговоров от лица объединения. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети X.

«Именно эта брюссельская бюрократическая бессмыслица не дала никаких результатов в поиске пути к миру в российско-украинском конфликте», - указал он.

По словам Орбана, для завершения конфликта стороны должны найти политический, а не бюрократический подход.

Венгерский премьер провел переговоры с президентом Владимиром Путиным в пятницу, 5 июля. На фоне этого в Еврокомиссии заявили, что визит Орбана в Россию не соответствует стратегии Евросоюза и подорвет его единство.

По итогам переговоров с премьер-министром Венгрии российский лидер отмечал, что страны не оставляют ведение результативного диалога, несмотря на сложную геополитическую обстановку.

Венгрия Россия Евросоюз

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