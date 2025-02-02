Обозреватель Марко Заккера сравнил отказ от российского газа с европейским энергетическим харакири. Охваченный желанием осадить Россию санкциями Евросоюз сам остался с погасшей спичкой из-за тревожного дефицита энергии и дезориентации.

В Италии эта тема, по словам журналиста, табуирована. Из-за высоких цен на альтернативный газ властям пришлось вспомнить об атомной энергетике и смириться с неконкурентоспособными ценами итальянской продукции на мировом рынке. Гипотезу о возобновлении поставок после того, как президент США Дональд Трамп договорится с российским лидером Владимиром Путиным о прекращении боевых действий, Заккера назвал вполне реалистичной.

«В конечном итоге Евросоюзу нужен российский газ, и Владимир Путин знает это так же хорошо, как и в Брюсселе», - заявил автор статьи.

Большой ущерб от прекращения закупок газа в России признала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Он пожаловалась на заоблачные траты европейцев на электроэнергию.