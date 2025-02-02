02 февраля 2025, 04:44

В Италии назвали отказ от российского газа энергетическим харакири

РИА «Новости»
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Евросоюз нуждается в российском газе, поэтому в случае заключения соглашения между Россией и США закупки возобновятся. Об этом сообщило итальянское издание Il Sussidiario.

Обозреватель Марко Заккера сравнил отказ от российского газа с европейским энергетическим харакири. Охваченный желанием осадить Россию санкциями Евросоюз сам остался с погасшей спичкой из-за тревожного дефицита энергии и дезориентации.

В Италии эта тема, по словам журналиста, табуирована. Из-за высоких цен на альтернативный газ властям пришлось вспомнить об атомной энергетике и смириться с неконкурентоспособными ценами итальянской продукции на мировом рынке. Гипотезу о возобновлении поставок после того, как президент США Дональд Трамп договорится с российским лидером Владимиром Путиным о прекращении боевых действий, Заккера назвал вполне реалистичной.

«В конечном итоге Евросоюзу нужен российский газ, и Владимир Путин знает это так же хорошо, как и в Брюсселе», - заявил автор статьи.

Большой ущерб от прекращения закупок газа в России признала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Он пожаловалась на заоблачные траты европейцев на электроэнергию.

Экспорт Газ Санкции Россия Евросоюз
02 февраля 2025, 01:57
Трамп ввел обещанные пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики
РИА «Новости»
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Вступили в силу введенные президентом США Дональдом Трампом импортные пошлины для Канады, Мексики и Китая. Телеканал CNN сообщил о грядущем подорожании продуктов.

Указы Трампа об импортных пошлинах начали работать 1 февраля. Тарифы на товары из Канады и Мексики составили 25%. Исключение сделали лишь для канадских энергоносителей - 10%.

Эти страны являются крупнейшими поставщиками сельскохозяйственной продукции в США, в том числе фруктов, овощей, зерна и мяса. С января по ноябрь 2024 года Штаты импортировали из них продукты стоимостью около 83 миллиардов долларов из общего объема 196 миллиардов. Новые тарифы могут привести к росту цен на продукты питания для среднего покупателя, предупредил автор статьи. Для многих американцев расходы на еду уже стали слишком обременительными.

Импортные пошлины для Китая составили 10%. Введение тарифов расширило торговую войну между КНР и США, которая обострилась при двух последних администрациях.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже пригрозил США ответить на введение пошлин. Он пообещал, что правительство добьется их отмены.

Мексика США Экспорт Канада Торговая война Китая и США Налоги Дональд Трамп Китай
01 февраля 2025, 22:24
Айсберг размером с два Петербурга впервые начал разрушаться
Freepik
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Крупнейший в мире айсберг А23а начал разрушаться в Южной Атлантике и потерял примерно 2% площади, когда от него откололась глыба размером около 80 квадратных километров. Об этом сообщила пресс-служба Арктического и антарктического НИИ России.

В НИИ уточнили, что ледяной гигант сейчас дрейфует в 340 километрах от острова Южная Георгия в Южной Атлантике, в море Скоша. За 10 дней он успел отдалиться от береговой линии примерно на 40 километров.

«Вчера от айсберга откололась большая глыба площадью около 80 квадратных километров, что составляет примерно 2% ледяного гиганта. <…> Откалывающиеся куски будут разрушаться океанским теплом и течениями», - заявила главный специалист ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полина Солощук.

По ее словам, площадь айсберга уменьшилась почти на 11% за время его дрейфа по чистой воде, начиная с ноября 2023 года.

Этот ледовой гигант интересен еще и тем, что почти в два раза превышает по площади Санкт-Петербург.

Айсберг откололся от Антарктиды еще в 1986 году и более 30 лет находился на мели в центральной части моря Уэделла, пока неожиданно не начал движение. На чистую воду его вынесло в ноябре 2023 года.

Ранее Роскомос опубликовал новые снимки А23а.

Исследования Природа Ученые Россия Глобальное потепление
01 февраля 2025, 22:06
Глава Карелии осудил Финляндию за русофобию
РИА «Новости»
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Жители Финляндии настолько глубоко впали в русофобию, что посчитали 10-летнего мальчика с российским гражданством угрозой для национальной безопасности. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Так он прокомментировал новость о том, что русского мальчика, который сейчас учится в финской гимназии Kulosaaren lukio, не пустили на экскурсию с одноклассниками на атомную станцию Олкилуото потому, что он родился в России.

Парфенчиков добавил, что он как и мать ребенка возмущен такой дискриминацией со стороны «финских соседей». Он отметил, что подобная охота на ведьм мало что говорит о русских, но много что о современной Финляндии.

Глава республики также предложил мальчику и его матери приехать в Карелию, когда они в следующий раз будут в Россию.

Он также пообещал лично провести для ребенка экскурсию по ведущим промышленным предприятиям региона, в частности, Онежскому судостроительно-судоремонтному заводу.

«В гостях хорошо, а дома лучше! А насильно за рубежом мил не будешь», - резюмировал глава Карелии.

Прошлой весной в Финляндии значительно выросло число желающих покинуть страну из-за роста русофобии и профашистских взглядов.

Финляндия Дети Экскурсии Россия Заводы АЭС Русофобия Республика Карелия
01 февраля 2025, 21:23
В ООН отреагировали на критику Захаровой из-за слов Гутерриша о холокосте
РИА «Новости»
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступивший по случаю дня памяти жертв холокоста, подразумевал также, что всемирная организация скорбит и по убитым нацистами советским гражданам. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Так он прокомментировал критику со стороны официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Его высказывания говорят сами за себя. Мы скорбим по всем жертвам нацистов, в том числе и в Советском Союзе», - сказал Хак.

До этого Захарова назвала возмутительным и недопустимым тот факт, что Гутерриш и словом не обмолвился о многомиллионных потерях Советского Союза во Второй мировой войне. Несмотря на то, что именно советские народы внесли решающий вклад в победу над гитлеровской Германией и положили конец холокосту.

Ранее Захарова заявила, что ООН и ОБСЕ должны зафиксировать и провести разбирательства по факту военных преступлений украинских боевиков в курском селе Русское Поречное.

Вторая мировая война Дипломатия СССР Мария Захарова Россия История МИД РФ ООН Холокост

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