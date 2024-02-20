В Испании подтвердили смерть предателя Кузьминова в Аликанте
Полиция Испании подтвердила, что убитый в Аликанте — это летчик Максим Кузьминов, повинный в угоне вертолета и гибели двух летчиков. Об этом сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на сотрудников испанской полиции.
Полиция Испании подтвердила, что убитый в Аликанте - это летчик Максим Кузьминов, повинный в угоне вертолета и гибели двух летчиков. Об этом сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на сотрудников испанской полиции.
По словам источников, тело мужчины, найденное изрешеченным пулями на прошлой неделе, принадлежит пилоту, угнавшему в прошлом году военный самолет. По данным газеты, смерть Кузьминова подтвердил и представитель военной разведки Украины Андрей Черняк. Подробности дела не разглашаются.