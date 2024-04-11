В Иране назвали условия отказа от жесткого ответа Израилю

«Если бы Совет Безопасности ООН привлек к ответственности виновных, то наказания Ираном этого режима-изгоя можно было бы избежать», - указали в публикации.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в свою очередь заявил, что ХАМАС продолжает войну в секторе Газа, но также готов к сценариям и в других областях.

Издание The Times of Israel сообщало о планах иранской армии нанести удар по Израилю 12 апреля. Авторы статьи утверждали, что Иран решится на ответный шаг, чтобы отомстить за гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции Мохаммада Резы Захеди в Дамаске.