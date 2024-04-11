11 апреля 2024, 20:07

В Иране назвали условия отказа от жесткого ответа Израилю

РИА «Новости»
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Если бы действия властей Израиля, в частности удар по иранскому консульству в Сирии, осудил Совет Безопасности ООН, то Иран отказался бы от ответных действий. Об этом постоянное представительство исламской республики при Организации Объединенных Наций написало в соцсети X.

«Если бы Совет Безопасности ООН привлек к ответственности виновных, то наказания Ираном этого режима-изгоя можно было бы избежать», - указали в публикации.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в свою очередь заявил, что ХАМАС продолжает войну в секторе Газа, но также готов к сценариям и в других областях.

Издание The Times of Israel сообщало о планах иранской армии нанести удар по Израилю 12 апреля. Авторы статьи утверждали, что Иран решится на ответный шаг, чтобы отомстить за гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции Мохаммада Резы Захеди в Дамаске.

Израиль Иран ООН
11 апреля 2024, 16:35
ФБР заявило о риске повторения теракта в «Крокусе» в США
РИА «Новости»
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Угроза организованной террористической атаки в США значительно выросла после нападения боевиков на концертный зал «Крокус Сити Холл» в России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на речь выступления директора ФБР Кристофер Рэя в палате представителей во время слушаний по бюджету.

Глава ведомства заявил что существует риск теракта, организованного отдельным боевиком или целой группой, которых вдохновили боевые действия между Израилем и ХАМАС.

Но самые большие опасения вызвала атака на «Крокус Сити Холл», которая может повториться в США.

«Все большее беспокойство вызывает возможность скоординированной атаки, подобной той, которую мы видели в российском концертном зале пару недель назад», - заявил Рэй.

Глава ФБР добавил, что за все время работы не встречался с таким количеством угроз для общественной и национальной безопасности, которые появились одновременно.

В ходе своего выступления он подчеркнул, что намерен потребовать продлить финансирование программы слежки, которая заканчивается в апреле. До этого палата представителей заблокировала законопроект о предоставлении ведомству дополнительных денег.

Группа террористов открыла стрельбу в холле и концертном зале «Крокус Сити Холла» 22 марта. После прекращения огня боевики подожгли помещение и скрылись. Общее число погибших при нападении составило 145 человек. В ходе розысков правоохранители задержали четырех нападавших, а также их пособников, которые обеспечили боевиков деньгами, транспортом и квартирой, которая использовалась в качестве базы.

США ФБР Терроризм Боевики Теракт в «Крокусе»
11 апреля 2024, 16:18
Китай ввел санкции против двух американских компаний
РИА «Новости»
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Власти Китая в ответ на продажу Тайваню оружия ввели санкции против американских компаний General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на китайский МИД.

В ведомстве пояснили, что в Китае заморозят имущество компаний, а также не будут выдавать визы их руководству. Решение о контрмерах вступило в силу 11 апреля.

Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно предупреждал США о необходимости соблюдения «принципа одного Китая». Американские власти не должны поддерживать отношения с Тайванем в обход Пекине. По его словам, это красная черта, которую США не должны пересекать. Однако представители США, в том числе сенаторы, неоднократно приезжали в Тайбэй.

США Оружие Китай Тайвань
11 апреля 2024, 14:49
Президент Финляндии призвал отказаться от воинственных слов в адрес России
Global Look Press
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Президент Финляндии Александер Стубб призвал страны ЕС отказаться от воинственных заявлений в отношении России и сосредоточиться на укреплении оборонного потенциала. Его слова привело издание Financial Times.

Стубб подчеркнул, что нужно сосредоточиться на помощи Украине и подготовить свои вооруженные силы к возможному конфликту.

Финский лидер заявил, что его беспокоят разговоры о планах России «протестировать» пятый пункт о коллективной обороне НАТО.

«Я думаю, нам следует подготовиться к этому, но я думаю, что это крайне маловероятно», - сказал Стубб.

Финляндия стала членом НАТО весной 2023 года. Российская сторона предупредила соседей, что ответит на это укреплением границ и развернет дополнительное вооружение.

В марте президент Владимир Путин заявил, что Россия разместит у финской границы войска и средства поражения. Вступление Финляндии в НАТО он назвал глупым шагом.

Финляндия Международные отношения Россия НАТО
11 апреля 2024, 14:06
Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Австрии
РИА «Новости»
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Посла Австрии в Москве Вернера Альмхофера вызвали в МИД из-за необоснованной высылки двух российских дипломатов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел.

«Этот недружественный шаг еще более отягощает находящиеся в кризисе по инициативе австрийской стороны двусторонние отношения», - подчеркнули в МИД.

Альмохоферу вручили ноту, в которой уведомили об ответных мерах со стороны России. Москва объявили персоной нон грата одного сотрудника австрийского посольство в РФ. Ему следует покинуть страну до 18 апреля.

При этом во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что на этом ответные меры не исчерпываются.

В марте власти Австрии решили выслать двух российских дипломатов , работавших в посольстве в Вене. В МИД Россииуказывали, что это безосновательное решение.

Австрия Международные отношения МИД РФ Москва

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