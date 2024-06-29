29 июня 2024, 03:20

В Иране начали подсчет голосов на президентских выборах

РИА «Новости»
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В Иране завершили прием голосов на внеочередных президентских выборах. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Процесс голосования завершен <…> С наступлением полуночи во всех округах начался процесс подсчета голосов», - отметили авторы сообщения.

Выборы назначили из-за гибели в мае 2024 года в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси.

Процедура голосования началась 28 июня. На президентское кресло претендуют четыре кандидата : спикер парламента Ирана, экс-мэр Тегерана, бывший командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Багер Галибаф, экс-секретарь Высшего совета безопасности страны Саид Джалили, экс-министр юстиции и внутренних дел Мостафа Пурмохаммади и депутат парламента Масуд Пезешкиан, которого считают сторонником реформ.

Иран Выборы
29 июня 2024, 01:53
Российский врач заявил о сотрудничестве с американскими коллегами
Freepik
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Российские и американские доктора продолжают сотрудничать. Об этом заявил главврач Иркутской областной детской клинической больницы, заслуженный врач РФ Юрий Козлов в беседе с РИА «Новости».

После визита на конгресс коллег в США он отметил, что несмотря на проблемы в отношениях России и Америки, медики не разорвали контакты. Они общаются с американскими специалистами на различных саммитах и в разных форматах.

«В качестве примера, на предстоящем конгрессе „Звезды детской хирургии на Байкале“, который состоится в Иркутске 22–23 августа 2024 года, примут участие семь детских хирургов из Северной Америки, один из Южной Америки, два из стран Западной Европы и два из Азии», - объяснил Козлов.

Он признался, что сам работал профессором в Барселоне, Улан-Баторе и Пекине. Для хирургов есть только один принцип - «Один мир - одна хирургия», отметил врач.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Россия и Китай договорились о сотрудничестве в области поиска и спасания на море. Стороны отметили важность поддержания контактов между флотами двух государств в интересах безопасности и стабильности в Мировом океане.

США Врачи Россия
29 июня 2024, 00:59
«Друзья» спасают Нетаньяху. Выдачу ордера на арест премьера Израиля отложили
Телеканал «360»
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Международный уголовный суд отложил выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы Минобороны Йоава Галанта из-за вмешательства «друга суда». Что это за термин и кто вмешался — разобралась ведущая 360.ru Елена Кононова.

Обвинение Нетаньяху и Галанта касается «предполагаемых» военных преступлений в ходе операции Армии обороны Израиля в секторе Газа. Решение отложить выдачу ордеров приняли после того, как Великобритания подала заявление amicus curiae («друг суда») - это юридический термин, оспаривающий юрисдикцию МУС.

В Древнем Риме судьи при вынесении решений использовали мнение правоведов, так как зачастую сами не были профессиональными юристами. Из римского права amicus curiae перекочевала в английское, где успешно существует в наши дни.

«Что в итоге? Решение о выдаче ордера на арест откладывается. Все, получается, согласились с вмешательством Великобритании. Теперь и у других стран появилась возможность высказать свое мнение по этому делу. МУС дал Великобритании и другим странам время до 12 июля, чтобы передать свои заключения в качестве „друзей суда“, то есть лиц, оказывающих содействие суду и предлагающих его вниманию информацию, которая имеет отношение к делу», - объяснила Кононова.

Теперь процесс выдачи ордеров может затянуться на месяцы.

«Таким образом, эти самые „друзья“ спасают Нетаньяху от наказания и заодно, конечно, совершают очередной удар в отношении Международного уголовного суда», - заключила Кононова.

В США ранее одобрили законопроект о санкциях против сотрудников МУС. Поводом стали ордера на арест Нетаньяху и Галанта.

Израиль Аресты Биньямин Нетаньяху
29 июня 2024, 00:51
МИД анонсировал ответные меры на повышение пошлин ЕС на сельхозпродукцию
Pxhere
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Ответные меры России на решение ЕС повысить пошлины на сельхозпродукцию не заставят себя ждать. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат назвала шаги Евросоюза де-факто нелегитимными.

«Что касается наших ответных мер, то они не заставят себя ждать», - подчеркнула Захарова.

Европейский союз решил повысить ввозные пошлины на импортируемые из России и Белоруссии семена масличных культур, зерновые, а также продукты их переработки и корма для животных.

Ранее Захарова назвала введение Евросоюзом заградительных пошлин на зерно попыткой вытеснить Россию с продовольственного рынка.

Пошлины Евросоюз
28 июня 2024, 23:25
Робот в Южной Корее впервые свел счеты с жизнью
Freepik
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Южнокорейский робот впервые в истории свел счеты с жизнью. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Робот-госслужащий, работавший в совете Южной Кореи, был найден без признаков жизни. <…> Местные жители теперь оплакивают первое в стране самоубийство робота», - сказано в публикации издания.

Перед смертью робота очевидцы увидели, что машина беспокойно кружилась на одном месте. Одна из вероятных причин такого сбоя - слишком большая нагрузка на машину.

Как рассказали чиновники совета Южной Кореи, при жизни робот занимался доставкой документов и передвижением по городу. Он усердно работал, сотрудники считали его частью мэрии.

Ранее школьники создали робота-кондитера в Центре молодежного инновационного творчества в Одинцове. Машина умеет складывать шоколадные коржи и смазывать их кремом.

Роботы Южная Корея

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