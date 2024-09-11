11 сентября 2024, 01:08

В Индии поймали стаю волков, растерзавших 10 человек

Freepik
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Стая волков нападала на жителей индийского штата Уттар-Прадеш. Местные жители поймали пятого хищника с помощью дрона, сообщило издание Hindustan Times.

Нападения на людей в округе Бахрайч начались весной. Жертвами волков-людоедов стали 10 человек, преимущественно дети. После этого власти штата впервые за последние 50 лет разрешили стрелять волков на месте.

Стая состояла из шести волков, среди них был один хромой. По одной версии местных жителей, он мстил людям за свою хромоту.

Первого волка выследили 19 августа. Еще трех отловили в течение 10 дней. Поиски пятого длились примерно столько же. На свободе остался еще один волк-людоед. Для его ликвидации в округ направили девять стрелков.

Ранее в Курганской области жертвой нападения волка стала местная жительница.

Хищник растерзал женщину , когда та вышла гулять со своим псом.

Дети Индия Животные
11 сентября 2024, 00:07
Кнайсль назвала главные лидерские качества Путина
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин в любой ситуации остается джентльменом и очень хорошо разбирается в человеческой природе, что делает его отличным главой государства. С таким заявлением выступила бывший министр иностранных дел Австрии и действующий глава руководитель центра G.O.R.K.I. СпБГУ Карин Кнайсль на площадке выставки «Мой Петербург».Трансляция мероприятия прошла на странице Комитета по внешним связям правительства города во «ВКонтакте».

Бывший дипломат подчеркнула, что Путин, благодаря своим качествам сильно изменил Россию в лучшую сторону. Поэтому она испытывает к нему искреннее уважение.

«Он очень умный человек и при этом джентльмен. Он очень хорошо понимает человеческую природу, потому что для того, чтобы управлять людьми и возглавить их, это необходимо», - заявила Кнайсль.

В ходе своего выступления бывший министр иностранных дел Австрии подчеркнула, что количество свобод в России и арабских странах сейчас намного больше, чем в странах Запада.

По ее словам, Европа прошлых лет умерла и потеряла статус места, где руководит право.

Кнайсль подчеркнула, что сильнейшие политики прошлого, к которым она отнесла Маргарет Тэтчер Шарля де Голля и Сильвио Берлускони в современных условиях Евросоюза не смогли бы выжить.

Австрия Россия Владимир Путин
10 сентября 2024, 19:20
Раскрыт секрет сбросившего вес Орбана
Global Look Press
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан удивил свое окружение резким сбросом веса. Как сообщил портал Blikk, политик изменил режим питания, а также перешел на регулярные силовые тренировки «русским методом».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан удивил свое окружение резким сбросом веса. Как сообщил портал Blikk , политик изменил режим питания, а также перешел на регулярные силовые тренировки «русским методом».

Так венгерские журналисты назвали занятия с использованием гирь, которые получили популярность во времена Советского Союза.

По данным издания, Орбан занимается со спортивным инвентарем до пяти раз в неделю и даже берет гири с собой в заграничные поездки, чтобы не срывать процесс сброса веса.

Ранее своим секретом похудения поделился российский певец Ярослав Дронов, известный как Shaman. Он пояснил, что в молодости весил 92 килограмма, но после взятия питания под контроль лишний вес ушел быстро. Исполнитель подчеркнул, что сохранить форму помогает работа, во время которой он забывает о еде.

Виктор Орбан
10 сентября 2024, 00:04
Раскрыт смысл суетливых движений Дурова на прогулке в Париже
Соцсети
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Вышедший из-под стражи под залог, но находящийся под запретом покидать территорию Франции основатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров воспользовался возможностью прогуляться по улицам Парижа. Случайно снятое видео с предпринимателем быстро разлетелось по Сети, но многих смутили ломаные движения владельца популярного мессенджера. Скрытые сигналы тела Дурова для Life.ru прочитала психолог и эзотерик Аделина Блэкмун.

Собеседница журналистов отметила, что предприниматель чрезвычайно напряжен и демонстрирует неуверенность в безопасности того места, где он оказался.

«То, что он идет озираясь и натыкаясь на столбики ограждения, может говорить о том, что не так часто ему приходится передвигаться в толпе обычных людей, без охраны или без другого прикрытия», - пояснила Блэкмун.

Психолог подчеркнула, что суетливость предпринимателя свидетельствует о его желании взять ситуацию под свой контроль и не горит желанием встретиться с журналистами или папарацци.

«При этом Дуров, как всегда, одет во все черное и выглядит максимально узнаваемо», - отметила специалист.

Собеседница добавила, что на идущую рядом девушку Дуров не обратил никакого внимания, рассматривая ее в качестве простой сопровождающей и полностью отдавшись мучившим его вопросам.

По данным издания Politico власти Франции для предъявления обвинения создателю и владельцу мессенджера Telegram Павлу Дурову об оказании криптографических услуг, которые сохраняют конфиденциальность пользователя впервые применили закон 2004 года.

Он обязывает компании предоставлять государственному агентству по кибербезопасности технические характеристики используемых инструментов, а также исходный код программных обеспечениях. До дела Дурова к технологическим платформам этот закон не применяли.

Франция Павел Дуров Психология Павла Дурова арестовали во Франции
09 сентября 2024, 21:45
Скакун, сабля и доспехи. Кадырова одарили на съемках сериала в Турции
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В Турции глава Чечни Рамзан Кадыров посетил съемочную площадку исторического сериала «Основание: Осман», где встретился с продюсером драмы Мехметом Боздагом, исполнителем главной роли Бураком Озчивитом и съемочной группой. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Чеченский лидер признался, что ему очень понравилась царящая на съемках атмосфера, пронизанная турецкой историей и культурой. Он отметил, что специалисты уделили пристальное внимание мельчайшим деталям, которые имели историческую значимость. Ему также показали представление, которое раскрыло красоту и богатство турецкой культуры. По его словам, он остался под приятным впечатлением.

«Было также очень приятно получить от Мехмета Боздага в подарок скакуна и подарки в виде традиционной турецкой сабли и доспехов», - добавил Кадыров.

В заключение глава республики поблагодарил Боздага за то, что в своих фильмах он «показывает красоту и чистоту» ислама.

Ранее Кадыров опроверг слухи о плохом состоянии своего здоровья.

Турция Сериалы Кино Рамзан Кадыров Актеры

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