30 ноября 2024, 20:50

В Грузии заявили о попытке насильственного захвата власти

Unsplash
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Антиправительственные митинги у здания парламента в Тбилиси говорят о попытке насильственного захвата власти. Об этом сообщила Служба госбезопасности Грузии (СГБ), ее заявление опубликовал журнал Tabula.

«В ходе нынешних акций в парламенте Грузии определенные группы людей пытаются организовать провокации, направленные на разработку деструктивных и насильственных сценариев», - подчеркнули в СГБ.

Спецслужбы организовали расследование по статье «Заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя в Грузии». Демонстрантов призвали не вестись на провокации. Также митингующим напомнили о наказании в виде лишения свободы на срок до восьми лет по указанной статье.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе исключил сценарий украинского Майдана в стране. По его словам, радикалы регулярно пытаются найти повод для беспорядков.

Грузия Беспорядки Митинги Выборы президента Грузии 2024
30 ноября 2024, 20:58
Протестующие в Тбилиси забросали спецназ петардами
Unsplash
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Участники митинга оппозиции у парламента в Тбилиси стали метать петарды в строй грузинского спецназа. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

За строем спецназа выехал грузовик с водометом. Машина находится на расстоянии 10-20 метров от демонстрантов.

Оппозиционеры 30 ноября заполонили площадь перед парламентом и проезжую часть проспекта Руставели. Полиция перекрыла движение авто. Митингующие бьют по ограде у лицевой части здания и бросают за преграду петарды.

Грузинский лидер Саломе Зурабишвили заявила, что не сложит свои полномочия и назвала парламент «нелегитимным». Выборы президента Грузии назначили на 14 декабря, инаугурацию - на 29-е число. Впервые в республике главу государства будет выбирать коллегия из 300 человек.

Грузия Спецназ Митинги
30 ноября 2024, 18:49
Польские силовики выкинули избитого мигранта на территорию Белоруссии
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Польские военные избили и выбросили на территорию Белоруссии мигранта из Египта. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Государственного пограничного комитета.

Мужчина был в изможденном состоянии и почти не мог говорить.

«Помимо видимых следов от избиений у иностранца была обездвиженная рука», - отметили в пресс-службе.

Белорусские пограничники вызвали пострадавшему скорую, его увезли в больницу.

Ранее Россию и Белоруссию обвинили в миграционном кризисе в Европе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен связала поток беженцев в ЕС с «гибридной войной». До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, будто завербованные российской стороной жители Эфиопии переезжают в страны ЕС через Ближний Восток и Белоруссию.

Белоруссия Мигранты
30 ноября 2024, 15:02
Китайские компании столкнулись с проблемами из-за курса рубля
Unsplash
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Китайские экспортеры из-за резкого падения курса рубля приостановили продажи на российских платформах электронной коммерции. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Источники издания в отрасли отметили, что компании терпят убытки на фоне ситуации с российской валютой.

Основатель бизнес-платформы Waimaojia на WeChat Энди Го подтвердил, что из-за снижения курса рубля растут цены для россиян и сокращается объем заказов. Ситуацию усугубляют и возникшие из-за санкций проблемы с платежными системами.

Ранее темпы роста экономики КНР оказались ниже прогнозируемых : в августе рост производства составил 4,5% на фоне ожиданий экспертов в 4,7%. В последний раз подобное снижение показателей происходило в стране во время пандемии и коронавирусных ограничений.

Аналитик Юлия Кузнецова предположила, что прогноз специалистов не оправдался, так как китайское руководство не стало применять ожидаемые меры стимулирования.

Рубль Курс валют Китай Экономика
30 ноября 2024, 14:45
Европа отказалась от ядерных исследований с Россией
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Европейская организация по ядерным исследованиям прекратила сотрудничество с научными учреждениями России и Белоруссии. Об этом сообщило издание Swissinfo.

Это решение повлияет на научные проекты, которые ЦЕРН реализует совместно с научными учреждениями разных стран. Сотрудничество с российскими учеными, работающими по другим соглашениям, продолжат.

В ЦЕРН отметили, что отсутствие ученых из России станет заметным, но организация сможет восполнить этот пробел. Число белорусских исследователей было «традиционно невелико».

Официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье ранее объявил о прекращении сотрудничества с примерно 500 специалистами, которые имеют связи с Россией, начиная с 30 ноября 2024 года. В МИД России назвали решение политизированным и неприемлемым.

Помощник президента России Андрей Фурсенко рассказал, что зарубежные ученые были против исключения российских специалистов из проектов Европейской организации ядерных исследований. Однако решение приняли на уровне правительств, и не хватило всего одного голоса , чтобы его изменить.

Исследования Европа Ученые Россия

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