В Грузии заявили о попытке насильственного захвата власти

«В ходе нынешних акций в парламенте Грузии определенные группы людей пытаются организовать провокации, направленные на разработку деструктивных и насильственных сценариев», - подчеркнули в СГБ.

Спецслужбы организовали расследование по статье «Заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя в Грузии». Демонстрантов призвали не вестись на провокации. Также митингующим напомнили о наказании в виде лишения свободы на срок до восьми лет по указанной статье.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе исключил сценарий украинского Майдана в стране. По его словам, радикалы регулярно пытаются найти повод для беспорядков.