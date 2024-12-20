20 декабря 2024, 19:22

В Грузии заявили о планах внести изменения в закон об иноагентах

Global Look Press
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Грузинские власти готовы к обсуждениям о внесении поправок в закон «О прозрачности иностранного влияния». Об этом на брифинге заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, его слова привел «Sputnik Грузия».

«Мы готовы к сотрудничеству со структурами Совета Европы по вопросам, связанным с законом „О прозрачности иностранного влияния“», - сказал Кобахидзе.

Весной в Грузии приняли закон об иноагентах. Он предусматривает регистрацию в отдельном реестре СМИ некоммерческих и юридических лиц, получающих свыше 20% доходов из-за рубежа.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятый парламентом документ , но депутаты смогли его обойти. В начале июня закон вступил в силу.

Это вызвало волну протестов в стране. Митингующие требовали отказаться от принятия инициативы. Поддержавшие законопроект грузинские депутаты подпали под санкции Госдепа США.

Грузия Законы Иноагенты
20 декабря 2024, 13:02
Общий курс НАТО опасен. Что задумал альянс?
РИА «Новости»
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НАТО продолжает активно готовиться к вооруженному конфликту с Россией. Об этом kp.ru сообщил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

По его словам, Россия учитывает агрессивное поведение военного альянса при планировании в области обороны.

«Если суммировать, то НАТО готовится к вооруженному противостоянию с Россией. США и их союзники отклонили наши предложения по укреплению военной безопасности. Агрессивное поведение альянса и связанные с этим риски в процессе планирования обороны тоже учтены. Россия обеспечит безопасность при любых сценариях», - сказал дипломат.

Грушко добавил, что Россия придерживается курса на недопущение прямого столкновения, в том с помощью демонстрации военных возможностей.

«Общий курс НАТО представляет опасность для региональной и глобальной безопасности», - заключил он.

Ранее новую горячую точку в противостоянии с Россией назвали на Западе.

Россия НАТО
20 декабря 2024, 08:44
Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Сирии прекратил работу
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Крупнейший нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Сирии перестал работать из-за отсутствия поставок иранской сырой нефти. Об этом британской газете Financial Times сообщил гендиректор предприятия Ибрагим Мусаллем.

Речь идет об НПЗ в портовом городе Банияс. Сейчас завод находится на техническом обслуживании. Последнюю партию топлива там произвели неделю назад, 13 декабря.

По словам Ибрагима Мусаллема, 90% сырой нефти, поставляемой на завод, добывали в Иране. Оставшиеся 10% нефти были местного происхождения.

Представители новых властей Сирии считают, что решить проблемы с импортом нефти из других стран может запланированное ими снятие санкций.

«Они сказали: дай бог, санкции снимут и вы сможете закупать запчасти», - поделился Мусаллем.

Нефтеперерабатывающий завод в Баниясе перерабатывал от 90 до 100 тысяч баррелей сырой нефти в сутки. Помимо него, в стране работает еще один НПЗ в Хомсе, но меньшей мощности.

Ранее ЕС выставил условие Сирии для снятия санкций. Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что запад готов к диалогу с новыми властями при условии отказа от дальнейшего размещения российских военных баз.

Сирия Нефть Заводы
20 декабря 2024, 04:41
Бизнес-джет в Аргентине протаранил жилой дом и взорвался
РИА «Новости»
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В Аргентине произошла авиакатастрофа. Прилетевший из Уругвая самолет Bombardier Challenger 300 приземлился в аэропорту города Сан-Фернандо, врезался в жилой дом и взорвался. Оба пилота погибли, сообщила газета La Nacion.

Частный самолет прилетел из уругвайского курорта Пунта-дель-Эсте. Проблемы начались во время посадки. Приземлившись, экипаж не смог затормозить. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, снесло забор, врезалось в дом и взорвалось. Начался мощный пожар, в небо поднялся черный дым.

Полиция эвакуировала жильцов близлежащих домов, никто не пострадал. Пожарные Сан-Фернандо потушили огонь и обнаружили в разрушенном Bombardier Challenger 300 обгоревшие тела двух пилотов.

Самолет принадлежит семье Брито, владеющей банком Macro. Он рассчитан на девять пассажиров, однако они остались на курорте.

В ноябре в Турции после посадки загорелся самолет Superjet 100. Пассажиры успели выйти. Следком устроил проверку.

Авиация Аргентина Авиакатастрофы Самолеты
20 декабря 2024, 02:03
В МВФ связали экономический рост в РФ с увеличением потребления и зарплат
РИА «Новости»
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Международный валютный фонд зафиксировал быстрый рост зарплат россиян и сильное частное потребление в России. Об этом заявила директор по коммуникациям фонда Джули Козак на брифинге 19 декабря, сообщило РИА «Новости».

«Рост [российской экономики] обусловлен сильным частным потреблением, поддерживаемым очень жестким рынком труда, быстрым ростом заработных плат и оживленным ростом кредитования», - сказала она.

Козак добавила, что экономический рост поддерживается «сильными корпоративными инвестициями». Она также отметила, что в этом году экономика РФ переживала перегрев. МВФ планирует обновить свой прогноз в начале 2025 года.

В начале ноября бывший исполнительный директор от РФ в МВФ Алексей Можин рассказал, что крупные западные страны хотели бы понять, как российская экономика не развалилась под «нажимом их драконовских санкций».

Инвестиции Банки Европа Россия Кредиты Запад Зарплаты Деньги Экономика

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