06 июля 2024, 21:25

В Грузии высказались о переносе США совместных военных учений

РИА «Новости»
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила правительство в создании угрозы обороноспособности страны и стратегическому партнерству с США. Об этом сообщило РИА «Новости».

Такое заявление она сделала после отмены США ежегодных американо-грузинских учений Noble Partner («Достойный партнер»). По словам Зурабишвили, это нанесло ущерб стране.

«Это ущерб нашему стратегическому партнерству с США, угроза нашей обороноспособности и всему, благодаря чему по сей день строилась наша армии», - заявила глава государства.

В Грузии вся полнота власти находится в руках премьер-министра, должность которого сейчас занимает Ираклий Кобахидзе. Он пока никак не прокомментировал отмену военных учений с американцами. Зурабишвили же наделена только церемониальными полномочиями.

Минобороны Грузии выразило сожаление из-за решения Департамента обороны США, напомнив о существующем между ними сотрудничестве в сфере обороны и безопасности.

Ранее в Пентагоне сообщили, что совместные учения отложили на неопределенный срок в связи с пересмотром двусторонних отношений. Они были запланированы на 25 июля - 6 августа.

Грузия США Военные учения Вашингтон НАТО
06 июля 2024, 21:28
«Цитируют заготовку». Захарова оценила заявления США о выборах в Иране
РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала заявление США о «несвободных» выборах президента Ирана, назвав их заготовкой. Свой пост она опубликовала в Telegram-канале.

«Еще 1 июля США заявили, что президентские выборы в Иране „несвободные или несправедливые“. <…> Сегодня американские СМИ цитирую эту заготовку, добавляя ее к своим рассуждениям об иранских выборах», - написала она.

Дипломат напомнила, это заявления об Иране делают те же люди, которые после прошедших дебатов не могут понять, как ими руководит «„справедливо“ выбранный Байден».

Захарова предложила американским властям сначала разобраться со своей выборной катастрофой, а уже потом высказывать мнение об электоральной ситуации в мире.

На внеочередных президентских выборах в Иране победу одержал бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан. Он набрал 16 384 403 голоса.

США Мария Захарова Иран Выборы
06 июля 2024, 20:45
Врач Байдена в январе консультировался с экспертом по болезни Паркинсона
РИА «Новости»
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Один из ведущих неврологов США и эксперт по болезни Паркинсона Кевин Каннард приезжал в Белый дом, чтобы встретится с лечащим врачом американского президента Джо Байдена Кевином О’Коннором. Об этом сообщила газета The New York Post.

Один из ведущих неврологов США и эксперт по болезни Паркинсона Кевин Каннард приезжал в Белый дом, чтобы встретится с лечащим врачом американского президента Джо Байдена Кевином О’Коннором. Об этом сообщила газета The New York Post.

«Доктор Кевин Каннард, эксперт по болезни Панкинсона в медицинском центре Уолтера Рида, встречался с доктором Кевином О’Коннором и еще двумя в клинике Белого дома 17 января, свидетельствуют записи», - указали в материале.

Также в Белом доме побывал кардиолог Джон Этвуд из того же медицинского центра в Бефесде, штат Мэриленд. Личность еще одного визитера журналисты не назвали.

В феврале профессор университета Джона Хопкинса, хирург Марти Макари заявил, что у Байдена проявляются симптомы прогрессирующей возрастной деменции. А экс-врач Белого дома Ронни Джексон назвал когнитивные проблемы Байдена реальной угрозой для США.

США Белый дом в США Болезни Врачи Джо Байден
06 июля 2024, 19:52
Три африканские страны объединятся в конфедерацию
Global Look Press
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Власти Буркина-Фасо, Мали и Нигера решили объединиться в конфедерацию. Об этом со ссылкой на заявление лидеров этих западноафриканских государств сообщило Agence France-Presse.

В этом обращении, как уточнило AFP, указано, что эти страны решили сделать еще один шаг к «большей интеграции». Им стало заключение договора о создании конфедерации между Буркина-Фасо, Мали и Нигером.

Решение об этом приняли по итогам прошедшего в Ниамее I саммита Альянса государств Сахеля.

Африка
06 июля 2024, 19:15
Орбан раскрыл детали подготовки встречи с Путиным
РИА «Новости»
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Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву подготовил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, который действовал в условиях полной секретности. Об этом глава венгерского правительства рассказал швейцарскому изданию Die Weltwoche.

Политик пояснил, что направил руководителю внешнеполитического ведомства секретное послание, когда находился в Киеве на переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Орбан добавил, что встречу готовили в обстановке полной тайны из-за «больших парней», которые следят за всеми коммуникациями.

По словам венгерского премьера, журналисты узнали о его предстоящем визите после того, как правительственный самолет попросил разрешения у властей Польши на заход в воздушное пространство страны.

Политик признался, что рассматривает свою мирную миссию по решению украинского конфликта, как христианскую обязанность. Он добавил, что не боится никаких политических последствий за свои переговоры с Путиным, которые вызвали критику в Евросоюзе.

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Виктора Орбана прошли в Кремле в минувшую пятницу, 5 июля.

С жесткой критикой Орбана после выступил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. Он заявил, что поведение венгерского премьера подорвало выстроенную стратегию Евросоюза. По его словам, любые переговоры по достижению мира могут идти только при участии Украины.

Венгрия Кремль Международные отношения Переговоры Владимир Путин

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