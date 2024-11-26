26 ноября 2024, 12:35

В Грузии утвердили дату выборов президента

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Грузинский парламент большинством голосов утвердил дату проведения выборов президента в стране — 14 декабря. Трансляцию вели в прямом эфире на сайте законодательного органа.

Провести выборы 14 декабря впервые предложил спикер парламента страны Шалва Папуашвили. Он отметил, что исходя из этой даты, инаугурация нового главы государства пройдет 29 декабря 2024 года.

Президента будет избирать коллегия выборщиков из 300 человек. В состав коллегии входят 150 депутатов парламента, представители Верховных советов Аджарии и парламентарии из местных органов власти.

В конце октября прошли выборы в парламент Грузии. Большинство мест досталось правящей партии «Грузинская мечта», она получила 54,2% голосов.

Грузинский парламент большинством голосов утвердил дату проведения выборов президента в стране - 14 декабря. Трансляцию вели в прямом эфире на сайте законодательного органа.

Грузия Депутаты Выборы
26 ноября 2024, 11:37
Американцы начали массово стерилизовать себя после победы Трампа
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Мужчины в США массово стерилизуют себя после победы Дональда Трампа на выборах президента. Об этом сообщил американский журнал Newsweek.

Журналисты сослались на медицинскую статистику. Согласно ей, после победы республиканца операции по вазектомии увеличились на 1200%.

Причиной такого ажиотажа стал страх, что Трамп запретит аборты в стране. Если это случится, то в случае нежелательной беременности их партнершам придется отказываться от плода нелегально - в подпольных клиниках за большие деньги и с огромным риском.

Пока американки беспокоятся о беременности, во Франции ситуация совершенно противоположная. Президент Эммануэль Макрон 8 марта подписал закон, который закрепил в конституции право женщин на аборты.

Статистика США Беременность Законы Дональд Трамп Мужчины Выборы президента США
26 ноября 2024, 10:25
Законопроект об исключении «Талибана» из списка террористов внесли в Госдуму
Unsplash
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В Госдуму внесли законопроект, позволяющий приостанавливать членство организации в списке террористических, если она прекратила поддержку терроризма. Документ опубликовали в законодательной базе нижней палаты российского парламента.

Согласно предложенному механизму, генпрокурор или его заместитель должны будут передавать в суд ходатайство о временном приостановлении запрета деятельности той или иной организации, а после приговора суда решение будет вступать в законную силу.

Инициировали законопроект несколько депутатов и сенаторов, в том числе Андрей Клишас и Василий Пискарев.

Накануне секретарь Совбеза Сергей Шойгу, посетив Афганистан, объявил о планах России исключить движение «Талибан»* из списка запрещенных. Он заявил, что такая мера позволит укрепить политические и экономические связи двух стран.

* Запрещенная в России террористическая организация

Терроризм Госдума РФ Россия Захват Афганистана талибами
26 ноября 2024, 07:35
Маск возмутился из-за долгого ремонта лестницы в Пентагоне
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Уровень бюрократии в Пентагоне настолько высокий, что в здании не могут даже быстро отремонтировать лестницу. Об этом заявил в соцсети X американский предприниматель Илон Маск.

Он ответил на высказывание бизнесмена Вивека Рамасвами, который обратил внимание на негативное влияние бюрократии, в том числе связанный с ней рост расходов.

В качестве примера Маск рассказал, что лестницу в Пентагоне из-за бюрократических проволочек ремонтировали целых два года, в то время как на строительство всего здания в прошлом веке потребовалось всего 16 месяцев.

«На сегодняшней встрече с высокопоставленными военными чиновниками они рассказали мне, что теперь ремонт лестницы в Пентагоне занимает больше времени (24 месяца), чем заняло строительство всего Пентагона (16 месяцев) в 1940-х!» - подчеркнул бизнесмен.

Ранее Маск пообещал сократить расходы в американском бюджете на два триллиона долларов. Избранный президент США Дональд Трамп назначил его главой нового департамента по достижению госэффективности (DOGE).

США Пентагон Илон Маск
26 ноября 2024, 06:00
Маск неприлично исковеркал фамилию Меркель из-за ее высказывания
РИА «Новости»
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Бизнесмен Илон Маск в оскорбительной форме ответил на критику экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в социальной сети X. Ранее она выразила обеспокоенность его доминирующим положением в космической отрасли.

Недовольство Маска вызвало интервью Меркель немецкому изданию - помимо прочего, политик в негативном ключе отзывалась и о политических взглядах владельца SpaceX.

«Кто эта Ангела Меркин?» - отреагировал Илон Маск, намеренно изменив фамилию политика так, что она стала созвучна термину из секс-индустрии.

Маск конфликтует и с другими политиками. Ранее стало известно, что спор миллиардера с советником избранного президента США Дональда Трампа Борисом Эпштейном вышел в публичное поле.

Ангела Меркель Илон Маск

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