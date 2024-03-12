В Грузии отреагировали на требование освободить Саакашвили

«Заявление Арахамии - это то, как проявляет отношение именно этот представитель украинской власти, что очень печально», - отметил Кобахидзе.

Он подчеркнул, что Грузия поддерживает Украину и ее народ не только на словах, «но и в конкретных действиях». При этом премьер не уточнил, о чем идет речь.

В числе требований Арахмии к грузинским властям было прекращение авиасообщения с Россией. Украинский политик также подчеркнул, что Грузия должна перестать помогать России в обходе санкций.