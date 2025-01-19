19 января 2025, 08:50

В Гренландии заявили о готовности заключить оборонное соглашение с США

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Гренландии не нужен посредник для оборонного соглашения с Соединенными Штатами. Об этом РИА «Новости» сообщил гренландский депутат от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер.

«Мы де-факто являемся страной НАТО здесь, через Данию. Соединенные Штаты имеют военное присутствие. У нас есть оборонное соглашение Дании с Соединенными Штатами. Мы хотим возобновить это, но заключив оборонное соглашение только между Гренландией и Соединенными Штатами», - пояснил он.

Фенкер добавил, что Гренландия также готова подписать отдельное соглашение с Данией и двустороннее - с Европейским союзом.

Ранее угрозы избранного президента США Дональда Трампа о возможном силовом захвате напугали правительство Гренландии. Премьер-министр островного государства Муте Эгеде выразила готовность усилить меры безопасности.

США Дания Гренландия НАТО
19 января 2025, 08:32
Маск обратился с неожиданным призывом к Европе
РИА «Новости»
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Европе необходимо измениться ради собственного спасения. Об этом в социальной сети X заявил американский миллиардер Илон Маск.

«В Европе у многих людей нет надежды на будущее, либо они считают ее плохой. Повсеместный пессимизм приведет к концу Европы, поэтому ей необходимо измениться», - написал он.

В декабре 2024 года Маск в материале для немецкого издания Welt написал, что партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) явялется единственной политической силой в ФРГ, способной спасти страну от превращения в «тень своего прежнего я».

Публикация статьи вызвала споры в Германии, кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-социального союза (ХСС) и Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц назвал ее беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ , а руководитель отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала.

Европа Илон Маск
19 января 2025, 07:58
Запад уличили в попытках устроить в Сербии цветную революцию
РИА «Новости»
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Иностранная агентура западных стран с помощью студентов и прочих участников протестов пытается провернуть в Сербии цветную революцию. С таким заявлением в эфире TV Happy выступил сербский президент Александр Вучич.

«Все, что они совершают - это попытки цветной революции. Будем до последнего момента ждать, когда окажемся вынуждены ответить. Когда они начнут насильственную блокаду автомагистралей и прочее», - сказал он.

Вучич добавил, что через своих связных иностранные агенты передали некоторым студентам указания «выходить и блокировать шесть полос на Автокоманде». По его словам, все это сделали иностранные инструкторы.

В декабре Вучич сообщил о приезде в Сербию украинца, ранее снимавшего военные объекты. Пограничникам он объяснил свой приезд туристическими целями.

Сербия Запад
19 января 2025, 07:20
Пользователи TikTok в США получили уведомления о прекращении работы соцсети
РИА «Новости»
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Пользователи видеоплатформы TikTok в США начали получать уведомления о прекращении социальной сети в стране с 19 января. Об этом сообщило РИА «Новости».

В тексте говорится, что с 19 января соцсеть прекратит работу на территории страны на фоне запрета деятельности в США.

«Сожалеем, что с 19 января закон США о запрете TikTok вступит в силу и вынудит нас сделать оказание услуг временно недоступным», - заявили в компании.

В TikTok отметили, что работают над восстановлением доступа к сервису в США.

Верховный суд США в пятницу отказал TikTok в том, чтобы приостановить введение запрета социальной сети на территории страны в силу с 19 января. Вступающий в должность с 20 января избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что сам примет решение по судьбе TikTok.

США Соцсети TikTok
19 января 2025, 01:24
Стало известно о готовящейся ночной переброске британских военных в Румынию
РИА «Новости»
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В Румынии пройдут учения Steadfast Dart 2025. Британские военные доберутся до места маневров транзитом через Чехию. Движение колонн из 300 человек и 100 единиц техники пройдет по ночам, сообщил издание České noviny.

Международные учения по проверке оперативного развертывания и укреплению элементов Союзных сил быстрого реагирования пройдут в юго-восточном регионе НАТО, то есть Румынии и Болгарии. Британские военные выдвинулись из мест дислокации 15 января. Сначала они прибыли в район Раковник на западе Чехии, чтобы разместить там главный командный пункт, а в ночь на 19 января они начнут движение вглубь страны.

К 26 января группировка из 300 солдат с 100 единицами техники должна достичь румынской земли, передвигаясь только в ночное время и ранние утренние часы. Они сделают привал в Ранчиржове - расставят палатки, дозаправятся и отремонтируют технику. В обратный путь подразделения выдвинутся в марте.

В общей сложности в учениях Steadfast Dart 2025 примут участие 10 тысяч военных из 10 стран НАТО. Они отработают военные операции в радиусе тысячи километров.

В Румынии пройдут учения Steadfast Dart 2025. Британские военные доберутся до места маневров транзитом через Чехию. Движение колонн из 300 человек и 100 единиц техники пройдет по ночам, сообщил издание České noviny.

Чехия Военные учения Военные НАТО Румыния

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