В Гренландии заявили о готовности заключить оборонное соглашение с США

«Мы де-факто являемся страной НАТО здесь, через Данию. Соединенные Штаты имеют военное присутствие. У нас есть оборонное соглашение Дании с Соединенными Штатами. Мы хотим возобновить это, но заключив оборонное соглашение только между Гренландией и Соединенными Штатами», - пояснил он.

Фенкер добавил, что Гренландия также готова подписать отдельное соглашение с Данией и двустороннее - с Европейским союзом.

Ранее угрозы избранного президента США Дональда Трампа о возможном силовом захвате напугали правительство Гренландии. Премьер-министр островного государства Муте Эгеде выразила готовность усилить меры безопасности.