24 января 2025, 13:04

В Грецию в ноябре не приехал ни один турист из России

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Ни один российский турист в ноябре не приехал в Грецию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные греческих служб статистики.

Ранее посол в Афинах Андрей Маслов оценил ущерб Греции от отсутствия российских туристов как минимум в миллиард евро в год. По его словам, за последние месяцы страну посетили не более 15 тысяч россиян, что не идет ни в какое сравнение с былыми объемами турпотока. Целые отрасли в популярных городах, например пушная промышленность, лишились прибыли.

Газета «Кириакатики Демократия» сообщила, что Россия изменила отношение к Греции и Кипру по важнейшим для них вопросам из-за того, что они поддержали Украину - в частности, по вопросу расширения территориальных вод Греции в Эгейском море до 12 морских миль.

Путешествия Туризм Международные отношения Греция Россия
24 января 2025, 12:28
Трансгендерных женщин-преступниц в США начнут отправлять в мужские тюрьмы
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, согласно которому трансгендерные женщины будут содержаться не в женских, а в мужских тюрьмах. Об этом сообщила газета The New York Times.

Распоряжение передали федеральным тюрьмам. Из документа также следует, что в исправительных учреждениях прекратят связанное со сменой пола медицинское обслуживание заключенных.

В указе подчеркнули, что содержание трансгендерных женщин в женских тюрьмах наносило ущерб заключенным, «лишая их достоинства, безопасности и благополучия».

По данным Федерального бюро тюрем США, в американских колониях находятся примерно 1,5 тысячи трансгендерных женщин, что составляет около 15% от общего числа заключенных в женских исправительных учреждениях.

Ранее Госдеп перестал рассматривать заявки на смену пола в паспорте. Во всех американских официальных документах вместо «гендера» начнут использовать слово «пол». Согласно политике нового руководства США, пол человека не может меняться.

США Тюрьмы Дональд Трамп
24 января 2025, 10:19
Премьер Японии захотел заключить мирный договор с Россией
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Премьер Японии Сигэру Исиба, выступая перед парламентом с программной речью, вновь заявил о желании заключить мирный договор с Россией. Трансляция проходила на сайте Палаты представителей страны.

«Наши отношения с Россией переживают тяжелые времена. Однако мы по-прежнему нацелены на заключение мирного договора», - заявил Исиба.

Условием для этого он назвал решение территориальных разногласий между странами.

В конце ноября официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала решением территориальной проблемы Японии международно-правовое оформление существующих границ с Россией.

Ранее генсек правительства Японии Есимаса Хаяси назвал неприемлемым решение России закрыть «Японские центры», принятое 17 января. По его словам, работа центров способствовала взаимопониманию между странами.

Япония Россия Курильские острова
24 января 2025, 10:15
Нетаньяху заступился за Маска после скандала с «нацистским» жестом
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заступился за бизнесмена Илона Маска, который на инаугурации президента США Дональда Трампа сделал жест, напоминающий нацистское приветствие. Об этом политик написал в соцсети X.

Нетаньяху назвал Маска большим другом Израиля. Он напомнил, что предприниматель посетил страну после нападения ХАМАС.

«С тех пор он неоднократно и решительно поддерживал право Израиля на самооборону от террористов и режимов, осуществляющих геноцид, которые стремятся уничтожить единственное еврейское государство», - подчеркнул премьер.

Все обвинения в отношении Маска Нетаньяху назвал ложными.

На церемонии инаугурации Трампа владелец SpaceX и Tesla прыгал по сцене и демонстрировал радость. Он поблагодарил избирателей, а затем приложил правую руку к сердцу и вскинул ее вверх. Этот жест напомнил приветствие нацистов.

США Израиль Дональд Трамп Илон Маск Биньямин Нетаньяху Инаугурация Трампа 2025
24 января 2025, 09:25
«Я был очень близок». Трамп планировал заключить с Путиным соглашение по ядерному оружию
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы подписать с лидером России Владимиром Путиным соглашение по денуклеаризации Об этом он заявил во время интервью телеканалу Fox News.

По словам республиканца, он вел работу над заключением соглашения по сокращению ядерному оружия с президентом России. По его словам, к сделке также планировалось привлечь Китай.

«Я был очень близок к заключению сделки. Я бы заключил сделку с Путиным по поводу денуклеаризации», - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Ранее кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет в письменных показаниях сенату выразил беспокойство о значительном росте ядерного потенциала России.

Он также признал, что Россия достигла больших результатов в кибер- и информационном пространстве, имеет сильные амбиции в космосе и Арктике и значительные подводные возможности.

Ядерное оружие США Дональд Трамп Россия Владимир Путин

Новости по теме