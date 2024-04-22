В Греции провели многотысячную акцию против военных планов США, НАТО и ЕС

Марш прошел в городе Марафоне. Как отметили авторы публикации, сначала в манифесте приняли участие только несколько сотен протестантов, но потом к ним присоединились другие люди. В итоге к министерству пришли тысячи человек.

«Возле Минобороны колонну тепло встретили тысячи митингующих. „Ни земли, ни воды убийцам народов“, „Дайте деньги на здравоохранение и образование, а не на штаб-квартиру НАТО“ - вот некоторые из лозунгов», - заявили на сайте.

Ранее марш женщин прошел в центре Тбилиси. Мероприятие начали в качестве протеста против закона об иностранных агентах. Толпа собралась на площади Республики, а потом направилась в сторону парламента на проспекте Руставели.