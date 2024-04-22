22 апреля 2024, 04:20

В Греции провели многотысячную акцию против военных планов США, НАТО и ЕС

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Жители Греции провели митинг против военных планов США, НАТО и Евросоюза. На акции протеста рядом со зданием министерства национальной обороны собрались тысячи человек. Об этом рассказали на информационном сайте Компартии страны (КПГ) 902.gr.

Марш прошел в городе Марафоне. Как отметили авторы публикации, сначала в манифесте приняли участие только несколько сотен протестантов, но потом к ним присоединились другие люди. В итоге к министерству пришли тысячи человек.

«Возле Минобороны колонну тепло встретили тысячи митингующих. „Ни земли, ни воды убийцам народов“, „Дайте деньги на здравоохранение и образование, а не на штаб-квартиру НАТО“ - вот некоторые из лозунгов», - заявили на сайте.

Ранее марш женщин прошел в центре Тбилиси. Мероприятие начали в качестве протеста против закона об иностранных агентах. Толпа собралась на площади Республики, а потом направилась в сторону парламента на проспекте Руставели.

США Протесты Греция НАТО
22 апреля 2024, 02:07
Протестующие в Армении заблокировали участок дороги на границе с Азербайджаном
Freepik
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В Армении начались протесты против передачи ряда приграничных сел Азербайджану. Об этом сообщило издание «Sputnik Армения».

Участники акции в Тавушской области республики заблокировали участок автотрассы между селами Воскепар и Киранц.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские пограничники покинут Тавушскую область, расположенную рядом с Азербайджаном. Посты российских пограничников разместили на границе с Азербайджаном в Тавушской области в 2021 году в рамках армяно-российского двустороннего сотрудничества.

Власти Азербайджана вернули на родину всех армянских военнослужащих, которых задержали ранее. Исключение составили те, кого заподозрили в совершении тяжких преступлений, в том числе пытках и убийствах, терроризме, военных преступлениях.

Армения Дороги Азербайджан
21 апреля 2024, 23:56
По американской базе в Сирии нанесли удары беспилотником и четырьмя ракетами
Global Look Press
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По американской базе около города Эль-Хасаке нанесли удары беспилотником и четырьмя ракетами. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

«Нанесены удары беспилотником и четырьмя ракетами по американской базе в аэропорту Хараб аль-Джир в окрестностях Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии», - сообщил источник агентства.

Конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на развитие ситуации на нефтяном рынке. Возможные сценарии обрисовал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Нынешний обмен ракетами специалист назвал «войной ответов», и каждый последующий становится все более жестким и прямым. Следствием может стать резкий скачек цен на нефть, что станет шоком для всего мира.

Ракеты Беспилотники Сирия Войны
21 апреля 2024, 22:25
Указатели на Санкт-Петербург заведут автомобилистов в Финляндии в тупик
РИА «Новости»
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В Финляндии не будут удалять дорожные знаки, показывающие направление на Санкт-Петербург. Об этом сообщила национальная телерадиовещательная компания Yle.

При этом, по словам эксперта управления дорожными путями страны Туомаса Эстермана, указатели будут приводить путешественников в тупик из-за того, что все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией закрыты.

«Мы не считаем нужным тратить на это ресурсы», - подчеркнул он.

Ранее финский премьер Петтери Орпо попросил у Евросоюза денег для помощи регионам, расположенным у закрытой границы с Россией. Финские города, через которые шли туристические потоки в том числе из России, столкнулись с трудностями. В регионах начались экономические сложности, а бизнесмены постепенно закрыли свои точки.

Санкт-Петербург Финляндия Россия Евросоюз Бизнес
21 апреля 2024, 21:36
Военные учения союзников по НАТО начались в Литве
РИА «Новости»
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Вооруженные силы Литвы совместно с польскими военными начали учения по отработке защиты Сувалкского коридора. Об этом сообщило командование литовской армии.

«Вооруженные силы Литвы проведут один из своих самых интенсивных и масштабных циклов военной подготовки с участием более 20 тысяч военнослужащих Литвы и союзников и тысяч единиц военной техники в апреле–июне», - сказано в сообщении.

В период с 21 по 26 апреля пройдут полевые учения совместно с Польшей, в которых примут участие военные из США и Португалии. Военнослужащие будут отрабатывать сценарий обороны Сувалкского коридора. Длина этого узкого участка суши между Литвой и Польшей составляет 104 километра, для НАТО это стратегически важный перешеек, так как соединяет по суши Прибалтику и остальные страны блока.

Министр обороны Литвы ранее заявил, что необходимо укрепить границу с Россией. Власти уже выделили деньги на железобетонных ежей, «зубы дракона», «испанских лошадей».

Военные учения Литва Военные Россия НАТО Польша

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