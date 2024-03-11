В Госдуме предупредили о последствиях депортации Ассанжа в США

«Ситуация вокруг этого человека - пример подлости, лжи и двойных стандартов Вашингтона, Лондона и Брюсселя», - подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы напомнил, что Ассанж находится в заточении без доказанной вины уже более 12 лет. Сначала его содержали в здании посольства Эквадора в Великобритании, потом - в застенках тюрьмы строгого режима. В 2016-м лишение свободы основателя WikiLeaks признали незаконным в ООН.

«Вдумайтесь: 12 лет человека держат в заточении без доказанной вины. Это не что иное, как беспредел», - указал политик.

За эти годы здоровье Ассанжа пошатнулось, продолжил Володин. В частности, основатель WikiLeaks перенес микроинсульт и теперь не способен защищать себя даже по видео-конференц-связи. Однако это не мешает американскому президенту Джо Байдену добиваться его экстрадиции, а в Штатах ему грозит до 175 лет лишения свободы.

По мнению Володина, если бы разоблачения Ассанжа касались России или Китая, США сделали его «борцом за правду и свободу».

«Но он раскрыл преступления Вашингтона. А мировой гегемон не терпит подобного в свой адрес, уничтожая всех несогласных», - констатировал спикер Госдумы.