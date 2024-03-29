29 марта 2024, 09:53

В Госдуме объяснили нервозность нахамившего российским чиновникам Кирби

РИА «Новости»
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Грубая и нервозная реакция представителя Белого дома Джона Кирби на слова российских чиновников об украинском следе в теракте в «Крокус Сити Холле» — сигнал, что следствие идет по верному пути. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Грубая и нервозная реакция представителя Белого дома Джона Кирби на слова российских чиновников об украинском следе в теракте в «Крокус Сити Холле» - сигнал, что следствие идет по верному пути. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Очень подозрительна нервозность», - отметил парламентарий.

По мнению Шеремета, Кирби, вероятно, осознает, что версия США о причастности ИГИЛ* находит все меньше сторонников в остальном мире. Все видят, откуда действительно торчат «ослиные уши», подчеркнул собеседник агентства.

Депутат выразил уверенность, что нервозность Кирби связана с тем, что следствие, которое проводит Россия, идет в правильном направлении. Его слова можно воспринимать именно как сигнал об этом, добавил Шеремет.

«Если в США так нервничают, значит, мы на верном пути», - подчеркнул он.

Отдельно Шеремет указал на то, что представитель Белого дома не имеет морального права разбрасываться словами , которые показывают его как деградирующего и безнравственного человека.

Ранее Кирби заявлял, что Соединенные Штаты продолжат «сохранять бдительность» и предупреждать власти других стран, вне зависимости от того, какие США выстроили с ними отношения.

Также он вспомнил слова своего дяди, который говорил, что «лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту », сравнив с ними российских чиновников.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) - запрещенная в России террористическая группировка.

США Россия Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 09:16
Макрону напомнили о трагической судьбе десятков тысяч французских военных в Крыму
Unsplash
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Франция в прошлом уже отправляла свою армию на Крымский полуостров. Эта кампания обернулась гибелью десятков тысяч солдат в Севастополе, заявил РИА «Новости» председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

«Опыт у французов имеется. Во время Крымской войны французы лишились десятков тысяч своих сограждан. На одном только Французском кладбище в Севастополе покоится до 28 тысяч солдат и офицеров, посланных на убой Наполеоном III», - напомнил он.

Владимир Константинов назвал действующего президента Франции Эммануэля Макрона «наполеончиком» и усомнился в том, что он способен собрать аналогичную армию. Спикер парламента предупредил, что даже если французские военные присоединятся к украинским, в Крыму найдут место для новых могил.

Власти Франции задумали отправить на Украину группировку из двух тысяч солдат, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Бывший начальник главного военного штаба ЕС Жан-Поль Перрюш предупредил о реакции России на этот шаг.

Военные Крым Севастополь Франция
29 марта 2024, 08:33
Южнокорейская газета извинилась за карикатуру на теракт в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Южнокорейская газета The Korea Herald принесла извинения за карикатуру, которую она опубликовала на теракт в Crocus City Hall. Об этом сообщило РИА «Новости».

Посольство России в Сеуле раскритиковало карикатуру, назвав это цинизмом и кощунством. Диппредставительство указало на то, что рисунок оскорбляет чувства большинства граждан Южной Кореи, которые разделяют с россиянами боль этой трагедии.

Газета отметила, что выражает соболезнования жертвам теракта и вместе с народом разделяет скорбь. Руководство признало, что сожалеет о публикации карикатуры в номере от 27 марта.

«Мы сожалеем об этой оплошности, признаем и уважаем чувства тех, кто был оскорблен данной карикатурой», - указали в заметке.

Ее опубликовали на первой странице печатной версии газеты, где в номере от 27 марта разместили карикатуру. Издание еще раз указало на то, что осознало свою ответственность за материалы и выразило «глубочайшие сожаления».

Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 08:29
«Армения всегда шла по пути ЕС». Спикер парламента объяснил заморозку членства в ОДКБ
РИА «Новости»
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Армения впервые примет участие в собрании глав парламентов стран Евросоюза. Она всегда стремилась в сообщество и продвигала европейскую демократическую систему, заявил спикер парламента республики Ален Симонян. Его процитировал «Интерфакс».

«На самом деле, Армения всегда шла по этому пути, пока ее <…> не втянули в другую систему. <…> Армения является носителем европейской демократической системы», - сказал он.

Ален Симонян назвал получение статуса кандидата на членство в ЕС самым желательным и призвал провести реформы для того, чтобы соответствовать европейским стандартам. Он объявил, что республика впервые примет участие в собрании глав парламентов стран ЕС, которое пройдет в середине апреля в Испании.

По словам спикера парламента, Армения заморозила членство в ОДКБ до тех пор, пока не поймет, существовала ли эта организация и не ушла ли из региона. Ален Симонян обвинил Россию в том, что она оставила союзника в самый сложный период.

Армению планировали включить в Союзное государство России и Белоруссии, заявил спикер парламента в феврале. По его словам, этого не случилось благодаря выборам 2021 года.

Армения Международные отношения Евросоюз ОДКБ
29 марта 2024, 08:28
Захарова сочла позором отсутствие реакции глав СЕ на теракт в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Отсутствие реакции руководства Совета Европы на террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» является очередной позорной страницей в истории организации. Об этом РИА «Новости» заявила представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, это ставит беспристрастность экспертного и правового механизма Совета под сомнение.

«Для организации, которая тщетно пытается назвать себя совестью Европы, это очередная позорная страница. Такая линия Страсбурга подтвердила деградацию Совета Европы, который погряз в двойных стандартах и политическом лицемерии», - сказала Захарова.

При этом дипломат добавила, что России не требуется какое-либо содействие от этой структуры, с которой страна рассталась более двух лет назад по собственной инициативе.

Ранее Захарова пообещала, что Россия не забудет реакцию Запада на теракт в «Крокусе».

Мария Захарова Европа Россия Теракт в «Крокусе»

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