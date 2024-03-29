В Госдуме объяснили нервозность нахамившего российским чиновникам Кирби

Грубая и нервозная реакция представителя Белого дома Джона Кирби на слова российских чиновников об украинском следе в теракте в «Крокус Сити Холле» - сигнал, что следствие идет по верному пути. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Очень подозрительна нервозность», - отметил парламентарий.

По мнению Шеремета, Кирби, вероятно, осознает, что версия США о причастности ИГИЛ* находит все меньше сторонников в остальном мире. Все видят, откуда действительно торчат «ослиные уши», подчеркнул собеседник агентства.

Депутат выразил уверенность, что нервозность Кирби связана с тем, что следствие, которое проводит Россия, идет в правильном направлении. Его слова можно воспринимать именно как сигнал об этом, добавил Шеремет.

«Если в США так нервничают, значит, мы на верном пути», - подчеркнул он.

Отдельно Шеремет указал на то, что представитель Белого дома не имеет морального права разбрасываться словами , которые показывают его как деградирующего и безнравственного человека.

Ранее Кирби заявлял, что Соединенные Штаты продолжат «сохранять бдительность» и предупреждать власти других стран, вне зависимости от того, какие США выстроили с ними отношения.

Также он вспомнил слова своего дяди, который говорил, что «лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту », сравнив с ними российских чиновников.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) - запрещенная в России террористическая группировка.