В Госдуме допустили, что Мосбиржа введет новый формат работы с долларами

«Тут не очень понятно, как проводить торги в долларах на ней. Но поскольку это торги внутри страны, то я думаю, что как-то переналадят и будут продолжать торговать», - сказал он.

Он отметил, что для стабилизации ситуации понадобится некоторое время. Мосбирже придется составить новый регламент. Также есть вероятность, торги переместят на другую площадку.

Ранее стало известно, что Мосбиржа с 13 июня перестанет проводить торги долларом и евро. На такие меры пришлось пойти из-за введенных санкций США. При этом на срочном рынке торги продолжат проводить в штатном режиме.