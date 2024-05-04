В Госдепе заявили, что США и Россия должны сотрудничать по вопросам космоса

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«Важно продолжать сотрудничество, насколько это возможно», - заявила она.

Мероприятие касалось обсуждения недавно появившихся данных, что российской стороне якобы понадобится разместить вооружения в космосе.

Ранее военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что информация о намерениях РФ разместить ядерные боеголовки на космической орбите является ложью. Он назвал эти данные попыткой надавить на конгресс США в опросе выделения дополнительной помощи Украине.

Также Коротченко расценил эти слухи как часть обширной информационной кампании против России. Он подчеркнул, что в распоряжении РФ есть «гораздо лучшие и дешевые способы» подавления американских спутников.