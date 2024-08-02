02 августа 2024, 05:41

В Германии заявили о двойной победе Путина

РИА «Новости»
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В Германии заявили о двойной победе президента России Владимира Путина, который не только вернул граждан страны, но и навязал свои условия западным странам. Об этом сообщила немецкая газета Die Welt.

«В рамках исторической сделки Россия освобождает политических заключенных. Но это двойная победа Путина. Теперь Кремль диктует условия Западу», - говорится в публикации.

Издание опасается, что это может создать опасные условия в будущем.

Ранее в ФСБ объявили о возвращении на Родину восьми человек , которые были задержаны или находились в местах заключения в ряде натовских стран. Вместе с ними в Россию вернулись их дети.

В частности, Запад согласился обменять супружескую пару Артема и Анны Дульцевых , которых оказались законспирированными разведчиками. Их задержали в Словении в 2023 году.

Освободился также испанский журналист Павел Рубцов (Пабло Гонсалес), задержанный в Польше по подозрению в шпионаже в пользу России. В список на обмен попал уроженец Таллина и гражданин РФ Вадим Коношенок, задержанный в Эстонии в 2022 году, а затем экстрадированный по запросу США.

Россия, в свою очередь, отдала взамен за своих граждан бывшего морпеха США Пола Уилана и журналиста Эвана Гершковича , задержанных за шпионаж.

Германия Заключенные Россия Владимир Путин
02 августа 2024, 04:42
Врачи достали из тела мужчины живого угря и лимон
Freepik
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Вьетнамские хирурги прооперировали мужчину, жалующегося на боль и спазмы в животе. Внутри его тела они обнаружили живого 66-сантиметрового угря и целый лимон, сообщило издание Daily Mail.

Перепуганные медики увидели на рентгеновских снимках угря. Он пытался прогрызть себе путь наружу, поэтому начал кусать толстый кишечник пациента.

Медики попытались вытащить угря через анус мужчины с помощью зонда, но выяснилось, что этот путь был перекрыт. В заднем проходе пациента застрял лимон, который и мешал проведению операции.

Хирурги разрезали мужчину брюшную полость, чтобы вытащить угря щипцами. После этого извлекли и лимон.

По словам врачей, мужчина мог умереть без лечения. Теперь ему придется пользоваться калоприемником до конца своей жизни.

Замдиректора больницы, где прошла операция, предупредил, что угри могут долгое время выживать без кислорода и не стоит экспериментировать, заталкивая их в задний проход. Они могут проколоть пищеварительный тракт.

Ранее австралийская порнозвезда Алисия Дэвис попала на операционный стол из-за анальной пробки , которую не смогла самостоятельно извлечь.

Больницы Врачи Вьетнам
02 августа 2024, 02:53
Лукашенко пожаловался на низкую зарплату
РИА «Новости»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил о размере своей зарплаты, заявив, что ее не повышали на протяжении нескольких лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Белорусский лидер принял участие в церемонии вручения государственных наград работникам предприятий и организаций системы управления делами президента.

«Почему зарплату мне не повышаете? На одном месте пять лет», - обратился он с вопросом к ведущему бухгалтеру управделами.

Ранее Лукашенко заявил, что уровень в жизни в Белоруссии никогда не был таким высоким. По его словам, с середины 90-х годов доходы белорусов выросли в 10 раз. Глава республики признался, что часть роста доходов сдержали введенные Западом санкции.

До этого Лукашенко рассказал о своем детстве. Будучи ребенком, он пахал поле и обрабатывал картофель.

Белоруссия Доходы Александр Лукашенко Зарплаты
02 августа 2024, 02:23
Женщина отрезала пенис возлюбленному и бросила его умирать
Freepik
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Женщина из Уганды кастрировала возлюбленного и пыталась сбежать из страны, чтобы избежать наказания. Об этом сообщило Monitor.

По данным издания, 23-летняя работница букмекерской компании Харриет Ампер встречалась с Реганом Карамаги. Мужчина зарабатывал на жизнь транспортировкой автомобилей из Уганды в Танзанию и обратно. Пара жила в городе Мутукула.

Несколько недель назад у пары произошел конфликт, который перерос в драку. В ходе ссоры Ампер отрезала Карамаги пенис и ударила его ножом в живот. После этого женщина сбежала в Танзанию. Ее бойфренд скончался из-за большой потери крови.

Через неделю Ампер арестовали в Танзании. Сейчас следователи собирают улики, чтобы предъявить женщине обвинение.

Ранее в Нигерии жена напала с ножом на супруга , задремавшего после утренней молитвы. Женщина почти отрезала ему пенис.

Преступления Женщины Мужчины Поножовщины
02 августа 2024, 01:18
В Германии назвали освобождение россиянина Красикова сложным решением
РИА «Новости»
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Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что сделка по обмену заключенными между Россией и Западом Берлину далась нелегко. Немецким властям пришлось освободить россиянина Вадима Соколова (Красикова), приговоренного в Германии к пожизненному заключению, сообщил Bild.

«Интерес государства к исполнению приговора осужденного преступника был сопоставлен со свободой, физическим благополучием и - в некоторых случаях - жизнью невинных людей, заключенных в России, тех, кто неправомерно подвергся политическому преследованию», - заявил Хебештрайт.

По его словам, правительство Германии при этом руководствовалось своей «обязанностью защищать немецких граждан» и солидарностью с США.

Помимо этого, он подтвердил освобождение заключенных из России, а также помилованного в Белоруссии гражданина ФРГ Рико Кригера.

Если говорить о Красикове, то Высший суд Берлина признал его виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. При том, что защита россиянина заявляла о нехватке доказательств, а Россия отвергала обвинения в причастности к убийству госструктур. Что касается Хангошвили, то ранее Москва требовала у Германии его выдачи в связи с причастностью к терактам.

Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил россиян с возвращением на Родину , пообещав вернувшимся после обмена гражданам, связанным с военной службой, вручить госнаграды.

Германия Заключенные Россия

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