В Германии сочли подлинной запись беседы военных об ударах по Крымскому мосту

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«Многое говорит о том, что запись является подлинной, даже если Бундесвер пока официально и не подтвердил подлинность», - говорится в материале.

Издание также отметило, что публикация записи стала «неприятной неожиданностью» для Бундесвера.

Военное ведомство ФРГ никак не прокомментировало появление записи , но аккаунты в социальной сети X, распространяющие ее, уже заблокировали в Германии.

Немецкая контрразведка уже начала проверку , чтобы выяснить, кто мог перехватить разговор военных о потенциальном применении ракет Taurus по Крымскому мосту.

Главред RT Маргарита Симоньян отметила, что на записи офицеры бундесвера также «палят амеров и бритишей».