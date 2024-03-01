01 марта 2024, 22:42

В Германии проверят возможный перехват разговора об ударе по Крымскому мосту

РИА «Новости»
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Контразведка ФРГ начала проверку возможного перехвата разговора немецких офицеров о потенциальном применении ракет по Крымскому мосту. Об этом сообщил портал T-Online.

«Федеральное ведомство военной контрразведки (BAMAD) приняло все необходимые меры», - указали в сообщении.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора немецких офицеров.

Она отметила, что участники беседы обсуждали удары по Крымскому мосту.

По ее словам, в разговоре участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС Германии Франк Грефе, инспектор BBC бундесвера Инго Герхартц и другие военные.

Минобороны Германии ранее отказалось комментировать информацию о предполагаемых переговорах военных ФРГ об атаке на Крымский мост.

Германия Крымский мост Военные Россия
01 марта 2024, 20:42
Вступивший в должность президента Финляндии Стубб объявил о новой эре для страны
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Победивший на президентских выборах в Финляндии Александр Стубб вступил в должность. Церемония инаугурации прошла в государственном парламенте. После принесения присяги новый глава государства обратился с первым словом к депутатам, сообщило агентство Reuters.

Начало своего правления Стубб назвал новой эрой в истории страны. Он напомнил, что теперь Финляндия стала членом НАТО, чем окончательно доказала, что она западная страна. Глава государства добавил, что под его руководством внешняя политика станет опираться на демократические ценности, верховенство закона и права человека.

В ходе общения с журналистами на своей первой пресс-конференции в качестве президента Стубб ответил на вопрос, готов ли он изменить законодательство страны, запрещающее размещение ядерного оружия.

«В Финляндии должны быть реальные средства ядерного сдерживания, и это то, что у нас есть, потому что НАТО практически дает нам три средства сдерживания благодаря нашему членству - солдат, ракеты и средства ядерного сдерживания США», - заявил он.

На посту президента Финляндии Александр Стубб сменил Саули Ниинисте, который занимал этот пост 12 лет.

После победы на президентских выборов новый глава государства заявил, что Финляндия не станет поддерживать отношения с Россией до окончания спецоперации. Отвечая на вопрос о поддержке Украины, Стубб заметил, что продолжит линию своего предшественника.

Финляндия НАТО
01 марта 2024, 19:12
«Не устраивает никого». Положение Шольца в Германии сочли трудным
Global Look Press
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Позиция, которую занял канцлер ФРГ Олаф Шольц по отношению к украинскому конфликту, не устраивает ни население ФРГ, ни добавляет ему очков за пределами страны. Об этом в беседе с «360» заявил блогер, публицист и аналитик Николай Стариков.

«Шольц находится в тяжелом положении, его позиция не устраивает большую часть населения страны. Он в положении, которое не устраивает никого. Непопулярен как внутри Германии, так и не пользуется уважением за ее пределами», - сказал Стариков.

Также эксперт оценил сведения об участии немецких военных в подготовке атаки ВСУ на Крымский мост. Аудиозапись немецких офицеров, которые открыто обсуждали удар по Крымскому мосту , 1 марта опубликовала главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

«Есть много фактов, что все страны НАТО в той или степени присутствуют в зоне СВО. Обычно их прячут под видом наемников, а в случае гибели маскируют под смерть в другом месте, либо вовсе отрицают», - отметил публицист.

Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в беседе с «360» также подтвердил, что в зоне СВО есть много натовских офицеров и наемников.

«У нас есть свидетельства наших бойцов, которые подбивали танки Leopard, а им кричали на иностранном языке, чтобы не стреляли. Все это не скрывается, просто руководству стран НАТО выгодно держать боевые действий в прокси-формате, а вот Макрон сильно проговорился», - добавил он.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку сухопутных военных сил из Европы в зону украинского конфликта.

Германия Крымский мост Военные Эммануэль Макрон НАТО Олаф Шольц
01 марта 2024, 18:56
Машина въехала в толпу людей на площади в Польше
Global Look Press
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Автомобиль Ford Focus протаранил толпу людей, которые стояли на автобусной остановке в центре польского Щецина. В результате 15 человек получили тяжелые ранения, сообщило польское издание RFM.

«Легковой автомобиль въехал в толпу на площади Родло в Щецине, 15 человек тяжело ранены», - уточнили журналисты.

Предполагаемый виновник скрылся и устроил еще одно ДТП с четырьмя транспортными средствами. Здесь также пострадали люди, двое из них находятся в критическом состоянии. Полиция задержала водителя Ford Focus.

Накануне, 29 февраля, житель Хакасии въехал в толпу студентов на ВАЗ-2114. Авария произошла на улице Добровольского. По данным регионального ГИБДД, травмы получили два молодых человека.

Въехавший в толпу студентов колледжа в поселке Усть-Абакан рассказал «360», что у него случился микроинсульт.

ДТП Машины Польша Полиция
01 марта 2024, 18:23
Гагаузия вслед за Приднестровьем попросила поддержки России
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Входящее в состав Молдавии автономное территориальное объединение Гагаузия намерено сохранить благоприятные отношения с Россией и рассчитывает на дальнейшую поддержку. Об это заявила глава региона Евгения Гуцул на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Видео с переговоров опубликовала пресс-служба верхней палаты российского парламента.

В ходе встречи политики обсудили вопросы взаимной торговли российских регионов и Гагаузии, а также дальнейшее укрепление и расширение сотрудничества.

«Если руководители Гагаузии настроены на такое взаимодействие, еще раз хочу сказать, что мы как палата регионов будем оказывать всемерное содействие и укреплять и расширять наши связи. Никто ни нам, ни вам не может запретить», - заявила Матвиенко.

Евгения Гуцул отметила, что автономия многие годы сохраняла дружбу и хорошие отношения с Россией.

«Мы хотим и дальше продолжать. Мы хотим, чтобы у нас была поддержка России», - подчеркнула глава глава Гагаузии.

В ходе общения спикер Совета Федерации отметила, что власти Молдавии заняли «русофобский и антироссийский» курс, который идет в полное противоречие с национальными интересами республики. При этом Матвиенко выразила надежду, что здравый смысл возобладает и забота о собственных жителях заставит власти Молдавии одуматься.

В минувшую среду, 28 февраля, депутаты всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) провели первый за 18 лет общий съезд. Причиной стало введение Молдавией таможенных пошлин.

Президент ПМР Вадим Красносельский заявил, что власти Молдавии душат экономику региона и провоцируют гуманитарный кризис.

Депутаты по итогам съездам приняли декларацию с просьбой о защите от э кономической блокады со стороны Молдавии.

Свой документ они адресовали России, ООН, ОБСЕ, Европарламенту, Межпарламентской ассамблее СНГ и Международному комитету Красного креста.

Совет Федерации РФ Молдавия Международные отношения Россия Валентина Матвиенко

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